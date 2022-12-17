Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer
Увеличете до максимум готварската повърхност на вашия Airfryer с този двуслоен аксесоар. Печете и пържете вкусни хамбургери, пилешки крилца, риба и много други – лесно, бързо и здравословно. За по-голямо разнообразие използвайте шишовете за приготвяне на зеленчукови и месни шашлици.
Двуслоен XL
Можете безопасно да поставите този двуетажен грил за Airfryer в съдомиялната си машина, което го прави още по-лесен за повторна употреба!
Увеличете до максимум готварската повърхност на вашия Airfryer с този двуслоен аксесоар. Печете, приготвяйте на скара и пържете вкусни хамбургери, пилешки крилца, риба и много други – лесно, бързо и здравословно.
Приставката ви позволява да приготвяте храни с по-голяма повърхност, например бургери.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Hanyalka
17/12/2022
Magyarország
Потвърден купувач
Szipi-szupi
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Orulok hogy megvettem, szuper ez a tartozek. Tobb sutnivalot betehetek anelkul, hogy egymasra kene tennem oket.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HD9905/00 Airfryer tartozék
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HD9905/00 Airfryer tartozék
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