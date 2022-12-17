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  • Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer
  • Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer
  • Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer
  • Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer
  • Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer
  • Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer

Аксесоар за Airfryer

HD9905/01

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer

Увеличете до максимум готварската повърхност на вашия Airfryer с този двуслоен аксесоар. Печете и пържете вкусни хамбургери, пилешки крилца, риба и много други – лесно, бързо и здравословно. За по-голямо разнообразие използвайте шишовете за приготвяне на зеленчукови и месни шашлици.

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Съвместими продукти
Серия 2000

Серия 2000
Airfryer от серия 2000 6,2 л (сребрист)

NA231/09

Увеличете готварската повърхност на вашия Airfryer

  • Двуслоен XL

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Подходящи за миене в съдомиялна машина части

Можете безопасно да поставите този двуетажен грил за Airfryer в съдомиялната си машина, което го прави още по-лесен за повторна употреба!

Двуслоен аксесоар за по-разнообразни рецепти

Двуслоен аксесоар за по-разнообразни рецепти

Увеличете до максимум готварската повърхност на вашия Airfryer с този двуслоен аксесоар. Печете, приготвяйте на скара и пържете вкусни хамбургери, пилешки крилца, риба и много други – лесно, бързо и здравословно.

Приставката ви позволява да готвите храни с по-голяма повърхност

Приставката ви позволява да готвите храни с по-голяма повърхност

Приставката ви позволява да приготвяте храни с по-голяма повърхност, например бургери.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

17/12/2022

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

Szipi-szupi

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Orulok hogy megvettem, szuper ez a tartozek. Tobb sutnivalot betehetek anelkul, hogy egymasra kene tennem oket.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HD9905/00 Airfryer tartozék

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за HD9905/00 Airfryer tartozék

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