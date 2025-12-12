ПродуктиПоддръжка

Всички серии

All-in-One Trimmer Серия 9000

Поддръжка

All-in-One TrimmerСерия 9000

MG9553/15

All-in-One Trimmer Серия 9000

Отидете в магазина

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 6.1 MB
  • 12 December 2025

ЕС декларация за съответствие

  • PDF файл, 648.3 kB
  • 17 December 2024

Части и аксесоари

Гаранция и сервиз

Проверете условията на вашата гаранция и стартирайте замяна или ремонт на продукт

Намерете сервизен център

Намерете сервизни центрове близо до вас за ремонт, диагностика и оригинални части

Гаранция

Нашите гаранционни политики за продукти

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем