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All-in-One Trimmer Серия 9000
Поддръжка
MG9553/15
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Ръководство за потребителя
ЕС декларация за съответствие
All-in-One-TrimmerГребен за коса 41 mm
All-in-One TrimmerРегулируем прецизен гребен 1 – 3 mm
All-in-One-TrimmerРегулируем гребен за коса 3 – 7 mm
All-in-One TrimmerГребен за вежди 6 mm
All-in-One TrimmerГребен за тяло 3 mm
All-in-One TrimmerГребен за тяло 5 mm
All-in-One TrimmerГребен за коса 4 mm
All-in-One TrimmerГребен за коса 9 mm
All-in-One TrimmerКалъф
All-in-One TrimmerРегулируем гребен за коса 9 – 13 mm
All-in-One TrimmerГребен за коса 12 mm
All-in-One TrimmerГребен за коса 16 mm
All-in-One TrimmerРегулируем гребен за коса 16 – 20 mm
OneBladeГребен за брада 1 mm
OneBladeГребен за брада 2 mm
OneBladeГребен за брада 3 mm
OneBladeГребен за брада 5 mm
Тример за тяло
Multigroom/All-in-One-TrimmerМашинка за прецизно подстригване на брада
Multigroom series 7000Тример за косми
USB стенен адаптер HQ87
Режещ блок
OneBlade Гребен за тяло 3 mm
OneBladeПредпазител за кожата
Beardtrimmer series 5000Прецизен тример
USB кабел
OneBlade 360, OneBlade Pro Регулируем гребен за брада 1 – 5 mm
ShaversПочистваща глава
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