Съвършеният комплект за оформяне на брада и окосмяване
20 в 1: за лице, глава и тяло
Гребен за прецизно подстригване
Уникална технология на OneBlade
Патентованият гребен за подстригване предлага 11 настройки за дължина между 1 – 3 мм, така че можете да постигнете равномерно подстригване при желаната от вас дължина.
Бързодвижещият се режещ елемент (6000 движения в минута) осигурява мощност дори и за най-дългата коса, с плъзгащо се покритие и заоблени върхове за защита на кожата ви, за да можете удобно да оформяте и бръснете брадата си. Почистете бузите, брадичката и шията, за да оформите брадата си прецизно.
Остриетата от неръждаема стомана на машинката за подстригване остават остри като в първия ден за дълготрайна производителност. Не е необходимо допълнително наточване.
4.7
от 5
302
Отзиви
91%
препоръчват този продукт
Desislav
29/06/2025
България
Топ е, имах серия 7000, сега съм този модел и съм много доволен, много ми хареса и oneblade
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000
Kirito
12/05/2024
България
Продуктът е страхотен
Отдавна не бях попадал на машинка за подстригване, която да подстригва толкова добре. Самобръсначката също е добра, въпреки че е по-старият модел.
Предимства
Тримерът подстригва страхотно.
Недостатъци
В момента не се сещам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000
kartofa
07/09/2022
България
Потвърден купувач
уникален
срахотен продукт препоръчвам го на всеки да си го купи
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло
Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes
В сравнение с тримера „всичко в едно“ на Philips без 41 mm режещ елемент