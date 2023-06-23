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All-in-One Trimmer Серия 5000
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MG5940/15
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Ръководство за потребителя
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Какво мога да използвам, за да заредя продуктите си Philips с USB зареждане?
All-in-One-Trimmer& MultigroomГребен за коса 12 mm
All-in-One-TrimmerРегулируем гребен за коса 3 – 7 mm
All-in-One TrimmerГребен за набола брада 1 mm
All-in-One TrimmerГребен за тяло 3 mm
All-in-One TrimmerГребен за тяло 5 mm
All-in-One TrimmerКалъф
All-in-One TrimmerРегулируем гребен за коса 9 – 13 mm
All-in-One TrimmerГребен за набола брада 2 mm
All-in-One TrimmerРегулируем гребен за коса 16 – 20 mm
Тример за тяло
Multigroom/All-in-One-TrimmerМашинка за прецизно подстригване на брада
All-in-One-Trimmer/MultigroomТример за нос и уши
All-in-One-Trimmer& MultigroomГребен за коса 9 mm
All-in-One_Trimmer& MultigroomГребен за коса 16 mm
USB стенен адаптер HQ87
Режещ блок
Beardtrimmer series 5000Прецизен тример
USB кабел
ShaversПочистваща глава
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