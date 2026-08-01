Прекратен продукт
MCD388/12
Безжичен събуфър
може да се монтира на стена
Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.
Цифровият безжичен събуфър е оптимизиран за възпроизвеждане на басови честоти. Резултатът е мощно възпроизвеждане на дълбоки баси с минимални изкривявания.
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
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