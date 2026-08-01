Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.