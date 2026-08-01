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  • Завладяващ звук
  • Завладяващ звук

Прекратен продукт

Елегантна DVD микро система

MCD388/12

Завладяващ звук
Насладете се на звука и картината както никога досега с елегантната DVD микро система Philips, подходяща за монтиране на стена. Възпроизвеждайте от различни източници. Мултимедийният интерфейс за пълна висока детайлност (HDMI) дава образ с по-добра рязкост.
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Звук, който подхожда на вашия дом

Завладяващ звук

  • Безжичен събуфър

  • може да се монтира на стена

Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

Възпроизвеждане на DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) и CD със снимки

Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) и Picture CD дискове – могат да се възпроизвеждат на плейъра. SVCD означава "Super VideoCD". Качеството на SVCD е много по-добро от това на VCD, особено видимо в по-рязката картина от тази на VCD, поради по-високата разделителна способност. С поддръжката на DivX® можете да се наслаждавате на DivX® кодирано видео. Медийният формат DivX е базиран на MPEG4 технологията на видеокомпресия, която позволява записването на големи файлове като филми, трейлъри и музикални видеоклипове на носители като CD-R/RW и DVD записваеми дискове.

Цифров безжичен събуфър за мощни баси

Цифров безжичен събуфър за мощни баси

Цифровият безжичен събуфър е оптимизиран за възпроизвеждане на басови честоти. Резултатът е мощно възпроизвеждане на дълбоки баси с минимални изкривявания.

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

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