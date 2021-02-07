Прекратен продукт
HX992W
HX9917/88
HX992B
HX9917/89
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX6838
HX6830/35
HX684J
HX6856/29
HX680U
HX6800/44
HX680C
HX6803/04
HX683B
HX6830/44
HX684B
HX6850/47
опаковка – 2 бр.
Стандартен размер
Поставяне с щракване
Сдвояване в режим BrushSync
Разположените на гъсто косъмчета в центъра на главата на четката Philips Sonicare Premium White работят упорито за премахване на плаката и на ежедневните повърхностни петна от храна и питиета. Гъвкавите страни позволяват на косъмчетата да следват контура на уникалната форма на вашите зъби и венци за дълбоко почистване и за по-ярка усмивка само за 3 дни.
Получавате персонално почистване при всяко използване на четката с нашата адаптивна технология на почистване. Меките, гъвкави гумени страни позволяват на Premium White да се адаптира спрямо контурите на вашата уста. Нашите косъмчета се адаптират спрямо вашите венци и зъби, предоставяйки ви до 4 пъти по-голям повърхностен контакт** в сравнение с обикновената глава на четка за по-дълбоко почистване, дори в труднодостъпни места. Адаптивната технология на почистване позволява също и нежно проследяване на линията на венците и абсорбира излишния натиск при почистване, и позволява усъвършенствано почистващо движение за уникално усещане в устата и превъзходно почистване.
С помощта на Premium White вие получавате изключително почистване, както и ежедневно избелване. Нейният гъвкав дизайн премахва до 10 пъти повече плака**** от зъбите и по линията на венците за дълбоко почистване, което можете да видите и усетите.
4.9
от 5
98
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Natalya
07/02/2021
Україна
Класна щітка,м’які щетини які не травмують ясна
Недоліків не помітила,купили для всієї сім‘і.Рекомендую.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки
Donad
27/01/2022
Polska
Част от промоцията
Потвърден купувач
Sprawdza się
Zapewniają dokładne czyszczenie. Całkiem trwałe. Sprawdzają się
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej
Simoisa
27/01/2022
România
Част от промоцията
Потвърден купувач
Sunt bune
Capetelor de periuță nu am ce să le reproșez ,în schimb sunt ghinionistă cu mânerul periuței ….trebuie trimis pentru a doua oară în service(deși este în garanție)
Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică
Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică
в режим White+ с водеща паста за избелване в сравнение с ръчната четка за зъби
Режимът на сдвояване BrushSync™ е съвместим само с дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с активирана функция BrushSync™
от глава на четка за зъби DiamondClean
от ръчна четка за зъби