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  • По-бяла, по-сияйна усмивка
  • По-бяла, по-сияйна усмивка
  • По-бяла, по-сияйна усмивка
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  • По-бяла, по-сияйна усмивка
  • По-бяла, по-сияйна усмивка
  • По-бяла, по-сияйна усмивка

Прекратен продукт

Philips Sonicare W3 Premium WhiteСтандартни глави за звукова четка за зъби

HX9062/17

4.9
| (98) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
По-бяла, по-сияйна усмивка
Храната и напитките могат да направят вашата усмивка по-малко сияйна. Нашата глава на четката W3 Premium White може да увеличи белотата на вашата усмивка. Влакната за полиране премахват повърхностните петна за видимо по-бели зъби само за 3 дни, като същевременно получавате изключително дълбоко почистване
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Електрическа звукова четка за зъби

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Премахва 100% повече петна само за 3 дни*

По-бяла, по-сияйна усмивка

  • опаковка – 2 бр.

  • Стандартен размер

  • Поставяне с щракване

  • Сдвояване в режим BrushSync

Премахва до 100% повече повърхностни петна само за 3 дни*

Премахва до 100% повече повърхностни петна само за 3 дни*

Разположените на гъсто косъмчета в центъра на главата на четката Philips Sonicare Premium White работят упорито за премахване на плаката и на ежедневните повърхностни петна от храна и питиета. Гъвкавите страни позволяват на косъмчетата да следват контура на уникалната форма на вашите зъби и венци за дълбоко почистване и за по-ярка усмивка само за 3 дни.

До 4 пъти повече контакт с повърхността** за дълбоко почистване без усилия

До 4 пъти повече контакт с повърхността** за дълбоко почистване без усилия

Получавате персонално почистване при всяко използване на четката с нашата адаптивна технология на почистване. Меките, гъвкави гумени страни позволяват на Premium White да се адаптира спрямо контурите на вашата уста. Нашите косъмчета се адаптират спрямо вашите венци и зъби, предоставяйки ви до 4 пъти по-голям повърхностен контакт** в сравнение с обикновената глава на четка за по-дълбоко почистване, дори в труднодостъпни места. Адаптивната технология на почистване позволява също и нежно проследяване на линията на венците и абсорбира излишния натиск при почистване, и позволява усъвършенствано почистващо движение за уникално усещане в устата и превъзходно почистване.

До 10 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби

До 10 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби

С помощта на Premium White вие получавате изключително почистване, както и ежедневно избелване. Нейният гъвкав дизайн премахва до 10 пъти повече плака**** от зъбите и по линията на венците за дълбоко почистване, което можете да видите и усетите.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

98

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2
1

07/02/2021

Україна

Україна

Класна щітка,м’які щетини які не травмують ясна

Недоліків не помітила,купили для всієї сім‘і.Рекомендую.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Стандартні насадки для звукової зубної щітки

27/01/2022

Polska

Polska

Потвърден купувач

Sprawdza się

Zapewniają dokładne czyszczenie. Całkiem trwałe. Sprawdzają się

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Standardowe główki szczoteczki sonicznej

27/01/2022

România

România

Потвърден купувач

Sunt bune

Capetelor de periuță nu am ce să le reproșez ,în schimb sunt ghinionistă cu mânerul periuței ….trebuie trimis pentru a doua oară în service(deși este în garanție)

Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică

Този отзив е направен за W3 Premium White HX9062/33 Capete standard pentru periuţa sonică

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      1. в режим White+ с водеща паста за избелване в сравнение с ръчната четка за зъби

      2. Режимът на сдвояване BrushSync™ е съвместим само с дръжки на четка за зъби Philips Sonicare с активирана функция BrushSync™

      3. от глава на четка за зъби DiamondClean

      4. от ръчна четка за зъби