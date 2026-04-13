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Philips Sonicare 3100 series Електрическа звукова четка за зъби
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HX3671/14
HX367BK
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Как да активирам или дезактивирам сензора за натиск на моята Sonicare?
Как работи обратната връзка от сензора за натиск на моята четка за зъби Sonicare?
Как да почистя моята четка за зъби Philips Sonicare?
ProResultsСтандартни глави за звукова четка за зъби
C1 ProResultsСтандартни глави за звукова четка за зъби
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Philips SonicareUSB-A захранващ адаптер
Philips SonicareОснова за зареждане
Четката ми за зъби Philips Sonicare издава силен шум
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