HX3671/14
HX367BK
Наличен в
Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят
Звукова технология
Сензор за натиск
QuadPacer и SmarTimer
Тънък и ергономичен дизайн
Мощните вибрации на косъмчетата вкарват миниатюрни мехурчетата дълбоко между зъбите и по линията на венците за освежаващо усещане. Само за 2 минути ще получите същите резултати като при четкане с ръчна четка в продължение на два месеца.** 31 000 движения на четката в минута почистват нежно зъбите ви, разбиват плаката и я отстраняват за изключително ежедневно почистване.
Клинично доказано е, че електрическата четка за зъби Sonicare с усъвършенствана звукова технология премахва плаката до 3 пъти по-добре* в сравнение с ръчна четка за зъби. Тя премахва плаката от зъбите ви и по линията на венците, като същевременно предпазва самите венци.
Вграденият сензор за натиск автоматично разпознава натиска, който прилагате, предупреждава ви и намалява вибрациите на четката за зъби, за да предпази венците ви. Четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да намалите натиска. 7 от 10 души смятат, че тази функция им е помогнала да започнат да мият зъбите си по-добре.
4.7
от 5
373
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Адам
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотна четка за всекиго - избелва зъбите!
Четката е невероятна! Премахва зъбния камък за кратко време. Много е удобна, достатъчно дълга за да стигне до последните зъбите лесно. Батерията издържа над 1 седмица, което е супер. Има таймър и сензор на силата на натиска. Използваме две такива от 8 месеца и много сме доволни. Препоръчваме на всички! Цената изобщо не е висока предвид качеството. Струва горе-долу колкото еднократно почистване на зъбен камък при зъболекар. А четката постига почти същия резултат и го поддържа за много време. Накрайниците се сменя на всеки 3 месеца, така че не излиза чак толкова скъпо.
Предимства
Таймър, сензор, батерия, накрайници, дължина, надеждност, ефективност, тиха работа
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3100 series HX3671/13 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3100 series HX3671/13 Електрическа звукова четка за зъби
Tedy79
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът е чудесен
Имам проблем с венците. Откакто я ползвам състоянието на венците ми значително се подобри.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3100 series HX3671/13 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3100 series HX3671/13 Електрическа звукова четка за зъби
Мануил К.
16/03/2022
България
Страхотни четки
Нямаме никакви забележки ... Работят перфектно . Батерията издържа много време
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3100 series HX3675/15 Електрическа звукова четка за зъби
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3100 series HX3675/15 Електрическа звукова четка за зъби
в сравнение с ръчна четка за зъби за по-здрави зъби и венци
Индивидуалните резултати може да се различават
Непубликувани данни
въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в стандартен режим