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  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
  • Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.

Philips Sonicare 3100 seriesЕлектрическа звукова четка за зъби

HX3671/14

HX367BK

4.7
| (373) Отзиви | 96% препоръчват този продукт

Наличен в

Black
Black
Sugar rose
Sugar rose
White
White
Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.
Звуковата технология, съчетана с действието на четката, нежно премахва плаката до 3 пъти по-добре* от ръчната четка за зъби.
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Марка звукови четки за зъби, препоръчана от денталните специалисти по цял свят

До 3 пъти по-добро премахване на плаката*

Сбогом, ръчна четка за зъби. Здравей, звукова технология.

  • Звукова технология

  • Сензор за натиск

  • QuadPacer и SmarTimer

  • Тънък и ергономичен дизайн

Нашата уникална технология ви предлага мощно и нежно почистване

Нашата уникална технология ви предлага мощно и нежно почистване

Мощните вибрации на косъмчетата вкарват миниатюрни мехурчетата дълбоко между зъбите и по линията на венците за освежаващо усещане. Само за 2 минути ще получите същите резултати като при четкане с ръчна четка в продължение на два месеца.** 31 000 движения на четката в минута почистват нежно зъбите ви, разбиват плаката и я отстраняват за изключително ежедневно почистване.

До 3 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби*

До 3 пъти по-добро премахване на плаката в сравнение с ръчна четка за зъби*

Клинично доказано е, че електрическата четка за зъби Sonicare с усъвършенствана звукова технология премахва плаката до 3 пъти по-добре* в сравнение с ръчна четка за зъби. Тя премахва плаката от зъбите ви и по линията на венците, като същевременно предпазва самите венци.

Вграденият сензор за натиск предпазва зъбите и венците ви

Вграденият сензор за натиск предпазва зъбите и венците ви

Вграденият сензор за натиск автоматично разпознава натиска, който прилагате, предупреждава ви и намалява вибрациите на четката за зъби, за да предпази венците ви. Четката за зъби ще издаде пулсиращ звук като напомняне да намалите натиска. 7 от 10 души смятат, че тази функция им е помогнала да започнат да мият зъбите си по-добре.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

373

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотна четка за всекиго - избелва зъбите!

Четката е невероятна! Премахва зъбния камък за кратко време. Много е удобна, достатъчно дълга за да стигне до последните зъбите лесно. Батерията издържа над 1 седмица, което е супер. Има таймър и сензор на силата на натиска. Използваме две такива от 8 месеца и много сме доволни. Препоръчваме на всички! Цената изобщо не е висока предвид качеството. Струва горе-долу колкото еднократно почистване на зъбен камък при зъболекар. А четката постига почти същия резултат и го поддържа за много време. Накрайниците се сменя на всеки 3 месеца, така че не излиза чак толкова скъпо.

Предимства

Таймър, сензор, батерия, накрайници, дължина, надеждност, ефективност, тиха работа

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3100 series HX3671/13 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3100 series HX3671/13 Електрическа звукова четка за зъби

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът е чудесен

Имам проблем с венците. Откакто я ползвам състоянието на венците ми значително се подобри.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3100 series HX3671/13 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3100 series HX3671/13 Електрическа звукова четка за зъби

16/03/2022

България

България

Страхотни четки

Нямаме никакви забележки ... Работят перфектно . Батерията издържа много време

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3100 series HX3675/15 Електрическа звукова четка за зъби

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3100 series HX3675/15 Електрическа звукова четка за зъби

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      1. в сравнение с ръчна четка за зъби за по-здрави зъби и венци

      2. Индивидуалните резултати може да се различават

      3. Непубликувани данни

      4. въз основа на два периода от двуминутно миене на ден в стандартен режим