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  • Мощен поток от вода

Прекратен продукт

Philips Sonicare F1 Standard nozzleНакрайник за воден флосър за зъби

HX3042/00

5
| (15) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Мощен поток от вода
Използвайте стандартната дюза за редовно почистване. Тя използва единичен поток вода за отстраняване на остатъци от храна и почистване старателно между зъбите.
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Мощен поток от вода

  • 2 накрайника

F1 стандартен накрайник за редовно почистване

F1 стандартен накрайник за редовно почистване

Използвайте стандартната дюза за редовно почистване. Тя използва единичен поток вода за отстраняване на остатъци от храна и почистване старателно между зъбите.

Водещият връх осигурява правилното поставяне

Водещият връх осигурява правилното поставяне

Тънкият ъглов накрайник и насочващият връх улесняват намирането на правилното разположение. Поставете върха на накрайника точно над линията на венците, натиснете внимателно, така че върхът на дюзата да е в контакт с линията на венците и зъбите, и плъзнете от един зъб към следващия.

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5.0

от 5

15

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

08/04/2026

Україна

Україна

Якісні

Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.

Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

08/04/2026

Україна

Україна

Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.

Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

07/04/2026

Україна

Україна

Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard

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