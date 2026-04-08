Прекратен продукт
HX3826/24
HX3826/31
HX3826/33
HX991W
HX3886/41
HX991B
HX3886/43
HX3806/31
HX3911/40
2 накрайника
Използвайте стандартната дюза за редовно почистване. Тя използва единичен поток вода за отстраняване на остатъци от храна и почистване старателно между зъбите.
Тънкият ъглов накрайник и насочващият връх улесняват намирането на правилното разположение. Поставете върха на накрайника точно над линията на венците, натиснете внимателно, така че върхът на дюзата да е в контакт с линията на венците и зъбите, и плъзнете от един зъб към следващия.
5.0
от 5
15
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Іnesa13
08/04/2026
Україна
Част от промоцията
Якісні
Задоволена своїм вибором насадок, бо завжди маю можливість швидко замовити змінні, в комплекті 2 шт., це дуже важливо та зручно.
Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Lllllll6191818
08/04/2026
Україна
Част от промоцията
Насадки зручні, пластик якісний, обертаються повністю на 360 градусів. Зубний наліт видаляє на сто відсотків.
Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Maks7788
07/04/2026
Україна
Част от промоцията
Насадки HX3042/00 Якісні насадки, які легко, проте ефективно видаляють наліт, де щітці не впоратися. Покупкою задоволений.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Насадки для іригатора 2 шт HX3042/00 Серії Standard