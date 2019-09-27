Прекратен продукт
Многообразие от къдрици, постоянна грижа
Къдриците са вечни, къдриците са винаги на мода и така ще е винаги! Многофункционалната маша за къдрене Philips ви помага да създавате вариации на тема къдрици – от стегнати и игриви, до вълнисти и свободно падащи. Експериментирайте с къдриците, като при това се грижите за косата си.
4 приставки за оформяне
Температура 190°C
Керамично покритие
Philips Multi-Curler съдържа: 16-мм маша за къдрене за масури; подвижна цилиндрична четка за 16-мм маша, за повече обем; 22-мм маша за къдрене и подвижна спирална четка за оформяне на едри къдрици и прекрасни вълни.
Керамично покритие за по-добра грижа за вашата коса.
Температурата за оформяне 190°C гарантира дълготрайни резултати и минимален риск от увреждане на косата.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Anita79
27/09/2019
Magyarország
Könnyen használható
Egyszerű, gyors hajformázás pillanatok alatt. Tárolás praktikusanmegoldva.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за HP8696/00 Többfunkciós hajformázó
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)