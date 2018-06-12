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Прекратен продукт

AdvancedAir Styler

HP8656/00

4.6
| (141) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Множество прически с допълнителна грижа
Philips Air Styler Advanced за лесни прически всеки ден. Топлият въздух се разпределя еднакво по продължение на четката, докато функцията за йонизиране помага на косата ви да заблести още повече.
Виж всички предимства

Запазва до 95% от влагата в косата1

Множество прически с допълнителна грижа

  • 5 приставки за оформяне

  • Равномерно разпределяне на топлината

  • Йонна грижа

  • Настройка ThermoProtect

По-малко прегряване с технологията за равномерно разпределяне на топлината

Технологията за равномерно разпределяне на топлината осигурява максимална защита за косата ви от прегряване и по този начин помага да я поддържате здрава и блестяща.

Повече грижа с йонно подхранване за лъскава и гладка коса

Повече грижа с йонно подхранване за лъскава и гладка коса

Йонното подхранване има антистатичен ефект при сушенето. Отрицателно заредените йони неутрализират наелектризирането, освежават косата и заглаждат кутикула на косъма, за да направят косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е гладка, нехвърчаща коса с красив блясък.

5 приставки

Този Air Styler разполага с 5 приставки за създаване на различни прически – от естествено изправена коса до дефинирани вълни и обем в корените.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

141

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

12/06/2018

България

България

Жена ми остана доволна

В началото жена ми не го хареса, но след като и показах как да го ползва, не иска да си помисля за друг уред. Не може да изправи косата, както с преса, но резултата е добър. Освен това си прави различни прически и всички са добре. Единствено е малко голям като размери, но не е проблем да се ползва. Най-важното предимство - прави и косата много мека, много лесна за разресване. В крайна сметка, ако някой очаква изправяне, както с преса - няма да стане, но ако искате да си опазите косата от високите температури на пресата - това е положението.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler

15/04/2018

България

България

Резервни приставки

Здравейте, след 2 годишна употреба на четката за изправяне се отчупиха зъбчетата за закрепване. Бих искала да ми посочите от къде мога да си закупя такава четка, тъй като продукта ми върши прекрасна работа. Виждам в коментарите има и други клиенти, които имат същите проблеми, как се решава проблема и нужно ли е да си закупуваме нов уред само заради слабост при конструирането?

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler

06/04/2018

България

България

Липса на резервни приставки

Здравейте, моля да ми дадете съвет къде мога да открия резервни приставки. Уредът работи чудесно, но след година употреба, 2 от приставките са неизползваеми. Зъбчетата, на които се закрепват са много тънки и се чупят бързо. По този начин половината функции на продукта отпадат!

Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler

Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler

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      1. XXX (Запазва до 95% от влагата в косата) 