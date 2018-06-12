Прекратен продукт
5 приставки за оформяне
Равномерно разпределяне на топлината
Йонна грижа
Настройка ThermoProtect
Технологията за равномерно разпределяне на топлината осигурява максимална защита за косата ви от прегряване и по този начин помага да я поддържате здрава и блестяща.
Йонното подхранване има антистатичен ефект при сушенето. Отрицателно заредените йони неутрализират наелектризирането, освежават косата и заглаждат кутикула на косъма, за да направят косата ви по-лъскава и блестяща. Резултатът е гладка, нехвърчаща коса с красив блясък.
Този Air Styler разполага с 5 приставки за създаване на различни прически – от естествено изправена коса до дефинирани вълни и обем в корените.
4.6
от 5
141
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
Телбийски
12/06/2018
България
Жена ми остана доволна
В началото жена ми не го хареса, но след като и показах как да го ползва, не иска да си помисля за друг уред. Не може да изправи косата, както с преса, но резултата е добър. Освен това си прави различни прически и всички са добре. Единствено е малко голям като размери, но не е проблем да се ползва. Най-важното предимство - прави и косата много мека, много лесна за разресване. В крайна сметка, ако някой очаква изправяне, както с преса - няма да стане, но ако искате да си опазите косата от високите температури на пресата - това е положението.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler
TISY
15/04/2018
България
Резервни приставки
Здравейте, след 2 годишна употреба на четката за изправяне се отчупиха зъбчетата за закрепване. Бих искала да ми посочите от къде мога да си закупя такава четка, тъй като продукта ми върши прекрасна работа. Виждам в коментарите има и други клиенти, които имат същите проблеми, как се решава проблема и нужно ли е да си закупуваме нов уред само заради слабост при конструирането?
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler
petyab
06/04/2018
България
Липса на резервни приставки
Здравейте, моля да ми дадете съвет къде мога да открия резервни приставки. Уредът работи чудесно, но след година употреба, 2 от приставките са неизползваеми. Зъбчетата, на които се закрепват са много тънки и се чупят бързо. По този начин половината функции на продукта отпадат!
Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler
Този отзив е направен за Advanced HP8656/00 Air Styler
XXX (Запазва до 95% от влагата в косата)