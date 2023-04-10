CP1939/01
Резервен аксесоар за четка Retrac
Четката Retrac ви позволява да сушите и оформяте косата си едновременно. За сушене на косата, намаляване на накъдрянето и увеличаване на обема.Вижте всички предимства
Сменяема част
