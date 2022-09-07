Технология Rapid Air
4,1 l
Черно
Разкрийте пълния потенциал на Airfryer за приготвяне на ястия, които са по-вкусни и здравословни. Вижте спестяващи време функции и усъвършенствайте уменията си за готвене, за да приготвяте домашни ястия, които вие и вашето семейство обичате, всеки ден.
Всички подвижни части могат да се мият в съдомиялна машина. Кошницата QuickClean на Airfryer има незалепващо покритие за лесно почистване. Пърженето с въздух също означава, че в дома ви няма да има миризма като при традиционното пържене.
Интегрираният таймер ви позволява да зададете време за готвене до 60 минути. Функцията за автоматично изключване включва звук, който ви уведомява, че ястието ви е готово. Напълно регулируемият температурен регулатор ви позволява да зададете най-добрата настройка на топлината за храната, която готвите, до 200 градуса. Насладете се на хрупкави златистокафяви пържени картофи, леки закуски, вкусно пиле и много други – всичко приготвено при правилната температура за идеалното време.
5.0
от 5
28
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Aira33
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Продукта е невероятен
Продукта е невероятен с него храната става страхотна
Недостатъци
Няма нито един недостатък
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Много хубав продукт
Харесва ми дизайна, върши много хубава работа, препоръчвам.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
Petiagd
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Невероятен продукт
Продукт който е незаменим помощник в съвременното домакинство за бързо и здравословно готвене! Изключително доволна от покупката му! Благодаря Ви!
Предимства
Бързо и здравословно готвене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L
В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips
В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.
Налично само в държави с HomeID общност
Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.