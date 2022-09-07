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  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
  • Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

Серия 3000Airfryer L

HD9200/90

5
| (28) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*
Насладете се на здравословна храна, която е хрупкава отвън и крехка отвътре, благодарение на технологията Rapid Air. Изтеглете приложението HomeID, за да откривате стотици вкусни рецепти всеки ден.
Виж всички предимства

Благодарение на технологията Rapid Air

Храна с превъзходен вкус с до 90% по-малко мазнина!*

  • Технология Rapid Air

  • 4,1 l

  • Черно

Домашно приготвена храна. Вече е лесно.

Домашно приготвена храна. Вече е лесно.

Разкрийте пълния потенциал на Airfryer за приготвяне на ястия, които са по-вкусни и здравословни. Вижте спестяващи време функции и усъвършенствайте уменията си за готвене, за да приготвяте домашни ястия, които вие и вашето семейство обичате, всеки ден.

Лесна употреба и почистване

Лесна употреба и почистване

Всички подвижни части могат да се мият в съдомиялна машина. Кошницата QuickClean на Airfryer има незалепващо покритие за лесно почистване. Пърженето с въздух също означава, че в дома ви няма да има миризма като при традиционното пържене.

Регулиране на времето и температурата

Регулиране на времето и температурата

Интегрираният таймер ви позволява да зададете време за готвене до 60 минути. Функцията за автоматично изключване включва звук, който ви уведомява, че ястието ви е готово. Напълно регулируемият температурен регулатор ви позволява да зададете най-добрата настройка на топлината за храната, която готвите, до 200 градуса. Насладете се на хрупкави златистокафяви пържени картофи, леки закуски, вкусно пиле и много други – всичко приготвено при правилната температура за идеалното време.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

28

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта е невероятен

Продукта е невероятен с него храната става страхотна

Недостатъци

Няма нито един недостатък

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много хубав продукт

Харесва ми дизайна, върши много хубава работа, препоръчвам.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Невероятен продукт

Продукт който е незаменим помощник в съвременното домакинство за бързо и здравословно готвене! Изключително доволна от покупката му! Благодаря Ви!

Предимства

Бързо и здравословно готвене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 HD9200/90 Airfryer L

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      Откази от отговорност

      1. В сравнение с пресни пържени картофи, приготвени в стандартен фритюрник на Philips

      2. В сравнение със съдържание на мазнина на приготвено пилешко и свинско спрямо фритюрник и пържене в уок.

      3. Налично само в държави с HomeID общност

      4. Разход на електроенергия за приготвяне на едно парче пилешки гърди (AF, 160°C без предварително загряване) или филе от сьомга (200°C, без предварително загряване) спрямо използване на фурна от клас A. Среден процент, базиран на вътрешно лабораторно тестване с продукти HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Резултатите може да варират спрямо продукта.