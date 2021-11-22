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EasySpeedПарна ютия

GC1744/20

4.8
| (42) Отзиви | 95% препоръчват този продукт

1 награда

Лесно и ефективно
Ютията EasySpeed прави гладенето лесно и ефективно с много пара за премахване на гънки, незалепваща гладеща повърхност за лесно плъзгане по всякакви тъкани, функция Calc-Clean за продължителна ефективна работа.
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Марка ютии

4 настройки за пара за по-добри резултати при гладене

Лесно и ефективно

  • Парен удар до 90 г

  • Незалепваща гладеща повърхност

  • Защита срещу варовик

По-широк отвор за лесно пълнене на вода*

По-широк отвор за лесно пълнене на вода*

Голям резерв. за вода 220 мл

Голям резерв. за вода 220 мл

По-малко допълване с изключително големия резервоар за вода с вместимост 220 мл, така че да можете да изгладите повече дрехи на един път.

Незалепваща гладеща повърхност за лесно и бързо плъзгане по всякакви тъкани

Гладещата повърхност на вашата парна ютия Philips е покрита със специален незалепващ слой за добро плъзгане по всякакви тъкани.

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзиви

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4.8

от 5

42

Отзиви

95%

препоръчват този продукт

2

22/11/2021

България

България

Продукта има чудесни характеристики

Чудесен продукт,много бързо нагрява и е изключително лека. Най-вече ми спестява време и купа с бебешките дрешки бързо изчезва.

Предимства

бързо нагрява

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

19/02/2021

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт!

Много лесно се използва, глади перфектно, дори без пара се изглаждат дрехите, а с пара стават уникално.

Предимства

лесно се пълни контейнера за вода

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

23/12/2020

България

България

Потвърден купувач

Страхотен продукт

Страхотна прахосмукачка. Лека, удобна, силна всмукателната мощност, също така компактна и лесно почистваща.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия

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