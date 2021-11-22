Марка ютии
Парен удар до 90 г
Незалепваща гладеща повърхност
Защита срещу варовик
По-малко допълване с изключително големия резервоар за вода с вместимост 220 мл, така че да можете да изгладите повече дрехи на един път.
Гладещата повърхност на вашата парна ютия Philips е покрита със специален незалепващ слой за добро плъзгане по всякакви тъкани.
Награди
4.8
от 5
42
Отзиви
95%
препоръчват този продукт
mama21
22/11/2021
България
Продукта има чудесни характеристики
Чудесен продукт,много бързо нагрява и е изключително лека. Най-вече ми спестява време и купа с бебешките дрешки бързо изчезва.
Предимства
бързо нагрява
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
kitkat12345
19/02/2021
България
Потвърден купувач
Страхотен продукт!
Много лесно се използва, глади перфектно, дори без пара се изглаждат дрехите, а с пара стават уникално.
Предимства
лесно се пълни контейнера за вода
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Rinsss
23/12/2020
България
Потвърден купувач
Страхотен продукт
Страхотна прахосмукачка. Лека, удобна, силна всмукателната мощност, също така компактна и лесно почистваща.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за EasySpeed GC1742/40 Парна ютия
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