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Серия 2000i и 3000i пречистватели NanoProtect HEPA филтър

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Серия 2000i и 3000i пречиствателиNanoProtect HEPA филтър

FY2422/30

Серия 2000i и 3000i пречистватели NanoProtect HEPA филтър

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Eco passport Philips 2000 Series Nano Protect Filter - English (US)

  • PDF файл, 403.9 kB
  • 13 March 2026

Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздух: HEPA филтър NanoProtect за защита срещу замърсители, вируси, алергени и бактерии

  • PDF файл
  • 26 July 2026

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