Прекратен продукт
FY2422/30
Съвместим със сериите 2000i и 3000i
В комплекта: 1 филтър
Експлоатационен живот от 2 години
Оригинален филтър на Philips
Резервни филтри за пречистватели на въздух Philips за серии 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Можете да откриете модела на вашия пречиствател на въздух в долната част на устройството.
Филтрите осигуряват оптимална ефективност до 2 години (2), което намалява неудобствата и разходите.
Оригиналният филтър на Philips е проектиран така, че да пасва идеално на вашия уред. Винаги използвайте филтъра на Philips за оптимална работа.
3.7
от 5
3
Отзиви
ELi_Geo
28/02/2024
България
филтър, който найстина те кара да усетиш разликата
Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно
Предимства
изключителен принос, към качеството на въздуха
Недостатъци
трудно се намира
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър
25/04/2021
Česká republika
Потвърден купувач
Nano filtr plní špičkově svou funkci
Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem
MikiDarkness
16/11/2024
Україна
Дуже неприємний запах
Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати
Недостатъци
Неприємний запах
Този отзив е направен за Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
Този отзив е направен за Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect
(1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с аерозол с NaCl, с размер на частиците 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA
(2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.