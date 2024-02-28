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  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i
  • Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i

Прекратен продукт

Серия 2000i и 3000i пречиствателиNanoProtect HEPA филтър

FY2422/30

3.7
| (3) Отзиви
Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i
Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздух: HEPA филтър NanoProtect за защита срещу замърсители, вируси, алергени и бактерии
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Ефективно улавя 99,97% от наночастиците (1)

Оригинален филтър за пречиствател на въздух от серии 2000 и 3000i

  • Съвместим със сериите 2000i и 3000i

  • В комплекта: 1 филтър

  • Експлоатационен живот от 2 години

  • Оригинален филтър на Philips

Съвместими със сериите Philips 2000i и 3000i

Съвместими със сериите Philips 2000i и 3000i

Резервни филтри за пречистватели на въздух Philips за серии 2000i и 3000i: AC2887, AC2889, AC2892, AC3829. Можете да откриете модела на вашия пречиствател на въздух в долната част на устройството.

Дълъг живот на филтрите до 2 години

Дълъг живот на филтрите до 2 години

Филтрите осигуряват оптимална ефективност до 2 години (2), което намалява неудобствата и разходите.

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригинален филтър на Philips за най-добра производителност

Оригиналният филтър на Philips е проектиран така, че да пасва идеално на вашия уред. Винаги използвайте филтъра на Philips за оптимална работа.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

3

Отзиви

4
3
2

28/02/2024

България

България

филтър, който найстина те кара да усетиш разликата

Това е филтър, който успява на нано ниво да пречисти въздуха и да го направи по-свеж осезателно

Предимства

изключителен принос, към качеството на въздуха

Недостатъци

трудно се намира

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 2000i и 3000i пречистватели FY2422/30 NanoProtect HEPA филтър

25/04/2021

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Nano filtr plní špičkově svou funkci

Doporučuji všem. Výrobek plní svou funkci. Vzduch je čistý a ochlazený.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Originální náhradní filtr FY2422/30 Náhradní NanoProtect S3 filtr s aktivním uhlíkem

16/11/2024

Україна

Україна

Дуже неприємний запах

Цього разу фільтр має дуже неприємний запах хімії схожого на клей, неможливо дихати

Недостатъци

Неприємний запах

Този отзив е направен за Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

Този отзив е направен за Очищувач повітря серії 2000i та 3000i FY2422/30 HEPA-фільтр NanoProtect

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      1. (1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с аерозол с NaCl, с размер на частиците 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA

      2. (2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.