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  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, AC0710, FY0700
  • Air Purifier, Climate Care, Purifier, HEPA, Filtration, Air Filter, Pico, PureProtect Lite, 700 series, FY0700

нов

PureProtect Lite серия 700HEPA филтър NanoProtect

FY0700/30

5

| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

Оригинални филтри за пречиствател PureProtect 700

Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздуха: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предварителен филтър за защита срещу замърсяване, полен, прах, косми от домашни любимци и вируси.

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Съвместими продукти
PureProtect Lite от серия 700

PureProtect Lite от серия 700
Пречиствател на въздух

AC0720/10

Ефективно улавя 99,97% от наночастиците (1)

Оригинални филтри за пречиствател PureProtect 700

  • Съвместим със серия 700

  • В комплекта: 1 филтър

  • Експлоатационен живот от 3 години

  • Оригинален филтър на Philips

Съвместим с Philips PureProtect Lite серия 700

Съвместим с Philips PureProtect Lite серия 700

Резервен филтър за пречистватели на въздуха Philips PureProtect Lite серия 700: AC0710, AC0720, AC0721. Можете да намерите модела на вашия пречиствател на гърба на устройството.

Дълготраен филтър с продължителност 3 години

Дълготраен филтър с продължителност 3 години

Оригиналните филтри осигуряват оптимална работа за 3 години (2), намалявайки грижите и разходите. Пречиствателят изчислява живота на филтъра и ви уведомява, когато е необходима подмяна.

Устойчив дизайн с 32% по-малка опаковка

Устойчив дизайн с 32% по-малка опаковка

Нашият сгъваем дизайн на филтъра спестява опаковка и използва 22% по-малко пластмаса, намалявайки нашия въглероден отпечатък (3).

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

29/09/2026

Lietuva

Lietuva

Geras filtras

Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата на използване 2026-09-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras

Дата на използване 2026-09-20

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      1. (1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA.

      2. (2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.

      3. (3) Спрямо FY0700 несгъваема опаковка.