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Оригинални филтри за пречиствател PureProtect 700
Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздуха: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предварителен филтър за защита срещу замърсяване, полен, прах, косми от домашни любимци и вируси.
Съвместим със серия 700
В комплекта: 1 филтър
Експлоатационен живот от 3 години
Оригинален филтър на Philips
Резервен филтър за пречистватели на въздуха Philips PureProtect Lite серия 700: AC0710, AC0720, AC0721. Можете да намерите модела на вашия пречиствател на гърба на устройството.
Оригиналните филтри осигуряват оптимална работа за 3 години (2), намалявайки грижите и разходите. Пречиствателят изчислява живота на филтъра и ви уведомява, когато е необходима подмяна.
Нашият сгъваем дизайн на филтъра спестява опаковка и използва 22% по-малко пластмаса, намалявайки нашия въглероден отпечатък (3).
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
RituliukasK
29/09/2026
Lietuva
Geras filtras
Geras filtras – efektyviai valo orą, lengvai pakeičiamas ir padeda palaikyti švaresnį bei gaivesnį orą namuose.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата на използване 2026-09-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за „PureProtect Lite“ 700 serijos FY0700/30 HEPA „NanoProtect“ filtras
Дата на използване 2026-09-20
(1) От въздуха, който преминава през филтъра, тестван по DIN71460 с NaCl аерозол 0,003 um и 0,3 um, институт iUTA.
(2) Изчислена средна стойност. Животът на филтъра зависи от качеството на въздуха и употребата му.
(3) Спрямо FY0700 несгъваема опаковка.