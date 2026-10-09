Пречистватели и овлажнители на въздух
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PureProtect Lite серия 700 HEPA филтър NanoProtect
нов
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FY0700/30
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Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздуха: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предварителен филтър за защита срещу замърсяване, полен, прах, косми от домашни любимци и вируси.
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