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PureProtect Lite серия 700 HEPA филтър NanoProtect

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PureProtect Lite серия 700HEPA филтър NanoProtect

FY0700/30

PureProtect Lite серия 700 HEPA филтър NanoProtect

нов

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Ръководства и документация

Оригинални резервни филтри за вашия пречиствател на въздуха: 3 в 1 HEPA NanoProtect, активен въглен и предварителен филтър за защита срещу замърсяване, полен, прах, косми от домашни любимци и вируси.

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  • 9 October 2026

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