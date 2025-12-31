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        Прекратен продукт

        USB флаш устройство

        FM64FD175D/00

        Лесно за използване, Plug & Play!

        Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.

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        Прехвърлете файловете във флаш-диск!

        Лесно за използване, Plug & Play!

        • 64 GB

        • Motion Edition 3.2

        • опаковка – 2 бр.

        Моден USB диск с цветен дизайн

        Изберете своя моден цвят: жълто като канарче, розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин електрическо синьо или оранжев изгрев, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението

        Бърз пренос на данни с високоскоростния USB 3.0

        Високите скорости за пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.

        64 GB капацитет за съхранение за големи файлове с данни

        Полезните 64 GB ви дават капацитет за размяна, споделяне и записване на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.

        Технически данни

        Ръководства и документация

        Локализирана търговска брошура

        • PDF файл, 72.9 kB
        • 21 July 2026

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