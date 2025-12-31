Прекратен продукт
FM16FD175D/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
16 GB
Motion Edition 3.2
опаковка – 2 бр.
Изберете своя моден цвят: розово като крем, пурпурен ултравиолет, зелен пелин или електрическо синьо, за да насмогнете на ежедневната необходимост от съхраняване и размяна на данни и усилите мощността на забавлението
Полезните 16 GB ви дават капацитет за размяна и споделяне на много по-големи или повече файлове през USB порта на вашия настолен компютър или лаптоп.
Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.