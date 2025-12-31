Прекратен продукт
FM16FD170E/00
Лесно за използване, Plug & Play!
Лесно и удобно за използване Plug & Play устройство. Цветната USB флаш памет на Philips, издание MOTION, прави ежедневното съхраняване и размяната на файлове, снимки и музика лесно и достъпно.
16 GB
Motion Edition 2.0
опаковка – 3 бр.
Привличащ вниманието светодиоден индикатор ви показва, че устройството е свързано правилно и работи, като пулсира по-бързо при копиране на файлове към или от паметта му.
Маркировката и перфорациите на опаковката ви показват най-добрия начин да я отворите и бързо да достигнете до своята USB памет без излишни движения.
Високите скорости на пренос на данни значително съкращават времето на досадно изчакване, когато копирате големи мултимедийни файлове към или от твърдия диск на вашия компютър.