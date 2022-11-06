Вградено предпазно капаче за ваше удобство

Вече няма да губите капачето си! Предпазното капаче е вградено в конструкцията на изделието така, че ще остава винаги прикрепено към USB паметта. За да го използвате, трябва само да го завъртите назад, да включите паметта и да я използвате.