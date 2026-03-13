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SpeedPro Max Aqua Безкабелна вертикална прахосмукачка
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FC6904/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
всичко (8)
Кога да почиствате/подменяте микрофибърните подложки на вашата Philips
Мога ли да добавя течен почистващ препарат за под или топла вода в резервоара на вертикална прахосмукачка Philips?
Как да заменя батериите на Philips SpeedPro (Max)?
Колко дълго трябва да зареждам безкабелната прахосмукачка Philips?
Къде мога да намеря модела и серийния номер на моята прахосмукачка Philips?
Батерията на моята Philips SpeedPro се изтощава бързо
Моята безкабелна прахосмукачка SpeedPro Max на Philips показва код за грешка
Моята SpeedPro (Max) не се плъзга добре по килими
Не мога да отворя кофата на Philips SpeedPro (Max)
Прахосмукачката ми с вода Philips освобождава по-малко вода
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