ПродуктиПоддръжка

Всички серии

SpeedPro Max Aqua Безкабелна вертикална прахосмукачка

Прекратен продукт

Поддръжка

SpeedPro Max AquaБезкабелна вертикална прахосмукачка

FC6904/01

SpeedPro Max Aqua Безкабелна вертикална прахосмукачка

Прекратен продукт

Отидете в магазина

Регистрирайте продукта си

Вземете вашата удължена гаранция

Регистрирайте се в рамките на 90 дни след покупка и вземете удължена гаранция (важат специални условията).

Регистрирайте се сега

Ръководства и документация

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF файл, 634.9 kB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner

  • PDF файл, 592.5 kB
  • 13 March 2026

Често задавани въпроси

Отстраняване на неизправности

Свържете се с Philips

Щастливи сме да ви помогнем