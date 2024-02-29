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  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
  • Най-бързата безкабелна прахосмукачка*

Прекратен продукт

SpeedPro Max AquaБезкабелна вертикална прахосмукачка

FC6904/01

4.7
| (333) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Най-бързата безкабелна прахосмукачка*
Завършете по-бързо с нашата безкабелна прахосмукачка 3 в 1. Мощният ни накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо от всички страни. От твърди подови настилки до килими; нека всяко движение да е от значение. Уникалната система за мокро и сухо почистване се справя с няколко вида замърсявания наведнъж.
Виж всички предимства

с 3 в 1 почистване

Най-бързата безкабелна прахосмукачка*

  • Накрайник за засмукване на 360°

  • 25,2 V, до 75 мин време на работа

  • 3 в 1: ръчна, за прах и мокро чистене

  • Накрайник TurboPet

Накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо

Накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо

Накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо

До 75 мин* почистваща сила с 25,2 V литиево-йонна батерия

До 75 мин* почистваща сила с 25,2 V литиево-йонна батерия

Висока производителност 25,2 V литиево-йонни батерии осигуряват до 75 минути работа в режим Еко, 35 минути в нормален режим и 25 минути в режим Турбо, преди да презаредите.

Моторът PowerBlade създава силен въздушен поток (> 1000 l/min)

Моторът PowerBlade създава силен въздушен поток (> 1000 l/min)

PowerBlade е цифров мотор, проектиран за ненадминат, висок въздушен поток (> 1000 л/мин), който произвежда засмукване на 360° от накрайника. Регистрирайте се във Philips.com в рамките на 3 месеца след покупката и се насладете на безплатна 5-годишна гаранция за мотора!

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

333

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

29/02/2024

България

България

Изключително лесна за употреба

Вече съм горд собственик на тази прахосмукачка.Първото ми впечатление е лесната за употреба прахосмукачка ,като не ми се налага да включвам щепсел от стая в стая.Определено е доста по-лека от очакванията ми.У дома дори са й фенове. тойнейджърите

Предимства

Безкабелна

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка

10/09/2022

България

България

Потвърден купувач

продукта е страхотен за домове с домашни любимци

Имам куче лабрадор,което гледам в къщи и целогодишно се скуби.Бях изненадана колко добре почиства козинина от целия апартамент и най вече от дивана.Чистенето стана удоволствие.Горещо препоръчвам на хора с домашни любимци.

Предимства

бързо,лесно,удобно и качествено чистене

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Прахосмукачката топ

Много бързо и лесно почиства. Изключително много съм доволна.

Предимства

Бързо и лесно почиства, без кабелна, уникална

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка

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      Откази от отговорност

      1. Тествано спрямо топ 10 на най-продаваните безкабелни вертикални прахосмукачки > 300 € в Германия през 2017 г. с помощта на разработен тест от Philips за почистване на твърд под с груби замърсявания на базата на международен стандарт IEC60312-1. януари 2018 г.

      2. Със система за сухо и мокро почистване