Прекратен продукт
Накрайник за засмукване на 360°
25,2 V, до 75 мин време на работа
3 в 1: ръчна, за прах и мокро чистене
Накрайник TurboPet
Накрайник за засмукване на 360° улавя прах и мръсотия по-бързо
Висока производителност 25,2 V литиево-йонни батерии осигуряват до 75 минути работа в режим Еко, 35 минути в нормален режим и 25 минути в режим Турбо, преди да презаредите.
PowerBlade е цифров мотор, проектиран за ненадминат, висок въздушен поток (> 1000 л/мин), който произвежда засмукване на 360° от накрайника. Регистрирайте се във Philips.com в рамките на 3 месеца след покупката и се насладете на безплатна 5-годишна гаранция за мотора!
4.7
от 5
333
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
tedi_kati1
29/02/2024
България
Изключително лесна за употреба
Вече съм горд собственик на тази прахосмукачка.Първото ми впечатление е лесната за употреба прахосмукачка ,като не ми се налага да включвам щепсел от стая в стая.Определено е доста по-лека от очакванията ми.У дома дори са й фенове. тойнейджърите
Предимства
Безкабелна
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка
писанка
10/09/2022
България
Потвърден купувач
продукта е страхотен за домове с домашни любимци
Имам куче лабрадор,което гледам в къщи и целогодишно се скуби.Бях изненадана колко добре почиства козинина от целия апартамент и най вече от дивана.Чистенето стана удоволствие.Горещо препоръчвам на хора с домашни любимци.
Предимства
бързо,лесно,удобно и качествено чистене
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка
Snejana18
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Прахосмукачката топ
Много бързо и лесно почиства. Изключително много съм доволна.
Предимства
Бързо и лесно почиства, без кабелна, уникална
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за SpeedPro Max Aqua FC6904/01 Безкабелна вертикална прахосмукачка
Тествано спрямо топ 10 на най-продаваните безкабелни вертикални прахосмукачки > 300 € в Германия през 2017 г. с помощта на разработен тест от Philips за почистване на твърд под с груби замърсявания на базата на международен стандарт IEC60312-1. януари 2018 г.
Със система за сухо и мокро почистване