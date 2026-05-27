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Серия 3200 Напълно автоматични машини за еспресо
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EP3241/50
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EP2230
EP2231
EP2232
EP2235
EP2236
EP3241
EP3242
EP3243
EP3246
EP3249
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EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Моята машина за еспресо Philips/Saeco тече
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Кафето от моята машина за еспресо е воднисто
Моята машина за еспресо Philips Saeco издава звук
Маш. се нуждае от декалц. след монтаж на ф-р AquaClean
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