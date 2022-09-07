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  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
  • Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

Прекратен продукт

Серия 3200Напълно автоматични машини за еспресо

EP3241/50

4.8
| (111) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно
Приготвяйте лесно различни ароматни кафени напитки, като еспресо, кафе, капучино и лате макиато, с натискането на един бутон. LatteGo добавя към напитки с мляко кадифеногладка млечна пяна, лесна е за инсталиране и може да се почисти за по-малко от 15 секунди*
Виж всички предимства

LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

Приготвянето на 5 кафета от свежи зърна вече е по-лесно

  • 5 напитки

  • LatteGo

  • Черен гланц

  • Сензорен дисплей

Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние, включително капучино

Насладете се на 5 кафе напитки на една ръка разстояние, включително капучино

Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

111

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът е перфектен!

Препоръчвам го на всички! Прави чудесни кафета. Използвам го с удоволствие.

Предимства

Различни кафета

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо

04/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът е страхотен

Харесвам ми всичко, страхотна машина, бих го препоръчал на приятели

Предимства

Прави страхотно кафе

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо

15/03/2022

България

България

Кафе автоматът е страхотен

Богат избор на кафе напитки,страхотно кафе и лесен за обслужване автомат

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо

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      1. На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).

      2. На базата на 70 – 82°C.

      3. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      4. не е включено в съдържанието на кутията