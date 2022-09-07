Прекратен продукт
5 напитки
LatteGo
Черен гланц
Сензорен дисплей
Насладете се на вашите любими кафе напитки за специалните ви моменти. Без значение дали желаете еспресо, кафе, или рецепта с мляко, вашата напълно автоматична машина ви предоставя перфектен резултат без усилия и за кратко време!
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
4.8
от 5
111
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
Tweety99
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът е перфектен!
Препоръчвам го на всички! Прави чудесни кафета. Използвам го с удоволствие.
Предимства
Различни кафета
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Radostin8007
04/09/2022
България
Потвърден купувач
Продуктът е страхотен
Харесвам ми всичко, страхотна машина, бих го препоръчал на приятели
Предимства
Прави страхотно кафе
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Тонитка
15/03/2022
България
Кафе автоматът е страхотен
Богат избор на кафе напитки,страхотно кафе и лесен за обслужване автомат
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3200 EP3241/50 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещи напълно автоматични машини за еспресо One touch (кафе + мляко) (2018 г.).
На базата на 70 – 82°C.
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
не е включено в съдържанието на кутията