Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна
Насладете се на 4 напитки с едно докосване, осигурявайки перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета, лесно се настройва и може да се почиства само за 10 секунди*.
LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*
4 напитки
LatteGo
Бял хром
Насладете се на 4 напитки с едно докосване
Насладете се на 4 популярни рецепти за кафе: от класическо еспресо, обикновено черно кафе до капучино, с перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. Разполагате също и с гореща вода за чай.
LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко: 2 части, без тръбичка
LatteGo е най-бързата за почистване система за мляко само с 2 части, без тръбички и с възможност за почистване за 10 секунди под чешма или в съдомиялна машина. Philips не предлага автоматично почистване, тъй като това изисква допълнително почистване.
До 5000 чаши** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean
Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от машината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от машината за до 5000 чаши**, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.
Получавате лесни инструкции и вдъхновение с приложението HomeID
Открийте всичко, което трябва да знаете за вашата напълно автоматична машина за еспресо, и отключете свят на неограничено вдъхновение с рецепти за напитки като от професионален бариста с приложението HomeID.
Лесен избор на кафе и персонализиране
Избирайте лесно любимите си напитки благодарение на модерния дисплей със сензорен екран с цветни икони. Регулирайте кафето си, както ви харесва, с функцията My Coffee Choice: изберете предпочитаната сила, дължина на кафето и ниво на разпенване на млякото така, че да отговарят на вашия вкус.
40% по-тихо със SilentBrew, същото вкусно кафе
Нашата патентована технология SilentBrew намалява шума от машината, за да можете да се насладите повече на приготвянето на ароматно кафе. С помощта на звукова преграда и безшумно смилане нашите машини издават 40% по-малко шум в сравнение с по-старите модели и се доставят със сертификат Quiet Mark.
Обогатен вкус с нашата износоустойчива керамична кафемелачка
Извлечете пълния аромат на своето кафе с нашата износоустойчива керамична кафемелачка. Издръжливата керамична кафемелачка може да се регулира в 12 стъпки – от фино до грубо смилане.
Копринено гладка пяна с LatteGo за различни видове мляко
С натискането на един бутон LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета благодарение на мощната циклонова технология за разпенване, дори и с любимите ви алтернативи за мляко на растителна основа.
Технически данни
Обща спецификация
Източник на кафе
Пресни зърна
Участие на потребителя
Докосване на бутон
Тип продукт
Напълно автоматична машина за еспресо
Напитки
Еспресо, кафе, капучино, гореща вода
Предварително програмирани видове на напитки
3
Брой порции
2
Налягане
15 бара
Вградена мелачка
Да
Настройки на мелачката
12
Вместимост на контейнера за зърна
275 г
Разпенване на млякото
Да
Решение за мляко
LatteGo
Контейнер за мляко
0,26 л
Капацитет на водния резервоар
1,8 л
Профили
Не
Основен материал
Пластмаса
Вторичен материал
Метал
Технология
LatteGo
Интерфейс
Интуитивен сензорен дисплей
Гаранция
2 години
Възможности за свързване
Не
Почистване на частите в съдомиялна
Да
Технически спецификации
Оценка за енергийна ефективност
Клас А
Захранване
1500 W
Напрежение
230 V
Честота
50 Hz
Брой в опаковка
1
Функция за безопасност
Таймер за автоматично изключване
Да
Сертификат за безопасност
Да
Тегло и размери
Дължина на продукта
433 мм
Ширина на продукта
246 мм
Височина на продукта
371 мм
Тегло на продукта
8 кг
Дължина на опаковката
491,5 мм
Ширина на опаковката
287,5 мм
Височина на опаковката
487 мм
Тегло на опаковката
10 – 12,5 кг
Съвместимост
Включени аксесоари 1
Филтър AquaClean
Включени аксесоари 4
LatteGo
Свързани аксесоари 1
Таблетки за обезмасляване
Мерителна лъжица
Тестова лента за твърдост на водата
Свързани аксесоари 2
Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
Свързани аксесоари 3
Четка за почистване
Свързани аксесоари 4
Смазка за блока за приготвяне Philips
Издръжливост
Ръководство за потребителя
> 75% рециклирана хартия
Опаковка
> 95% рециклирани материали
Държава на произход
Произведен във
Румъния
Енергийна ефективност
Консумация на енергия в режим "в готовност"
0,2 W
Консумирана мощност в режим изключено
няма данни
Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
няма данни
Период преди автоматично превключване към режим на готовност