Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Октомврийски намаления! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна

    Серия 2300 Напълно автоматична машина за еспресо

    EP2333/40

    Overall rating / 5
    • Отзиви Отзиви

    Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна

    Насладете се на 4 напитки с едно докосване, осигурявайки перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета, лесно се настройва и може да се почиства само за 10 секунди*.

    Вижте всички предимства

    Серия 2300 Напълно автоматична машина за еспресо

    Сходни продукти

    Вижте всички Супер автоматични машини за еспресо

    Най-лесният начин да се насладите на кафе от пресни зърна

    LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко*

    • 4 напитки
    • LatteGo
    • Бял хром
    Насладете се на 4 напитки с едно докосване

    Насладете се на 4 напитки с едно докосване

    Насладете се на 4 популярни рецепти за кафе: от класическо еспресо, обикновено черно кафе до капучино, с перфектна кремообразна текстура, аромат и температура. Разполагате също и с гореща вода за чай.

    LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко: 2 части, без тръбичка

    LatteGo – най-бързата за почистване система за мляко: 2 части, без тръбичка

    LatteGo е най-бързата за почистване система за мляко само с 2 части, без тръбички и с възможност за почистване за 10 секунди под чешма или в съдомиялна машина. Philips не предлага автоматично почистване, тъй като това изисква допълнително почистване.

    До 5000 чаши** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

    До 5000 чаши** без отстраняване на котления камък благодарение на AquaClean

    Със смяната на филтъра, след като бъдете подканени от машината, няма да е необходимо да отстранявате котления камък от машината за до 5000 чаши**, докато се наслаждавате на бистра и пречистена вода.

    Получавате лесни инструкции и вдъхновение с приложението HomeID

    Получавате лесни инструкции и вдъхновение с приложението HomeID

    Открийте всичко, което трябва да знаете за вашата напълно автоматична машина за еспресо, и отключете свят на неограничено вдъхновение с рецепти за напитки като от професионален бариста с приложението HomeID.

    Лесен избор на кафе и персонализиране

    Лесен избор на кафе и персонализиране

    Избирайте лесно любимите си напитки благодарение на модерния дисплей със сензорен екран с цветни икони. Регулирайте кафето си, както ви харесва, с функцията My Coffee Choice: изберете предпочитаната сила, дължина на кафето и ниво на разпенване на млякото така, че да отговарят на вашия вкус.

    40% по-тихо със SilentBrew, същото вкусно кафе

    40% по-тихо със SilentBrew, същото вкусно кафе

    Нашата патентована технология SilentBrew намалява шума от машината, за да можете да се насладите повече на приготвянето на ароматно кафе. С помощта на звукова преграда и безшумно смилане нашите машини издават 40% по-малко шум в сравнение с по-старите модели и се доставят със сертификат Quiet Mark. 

    Обогатен вкус с нашата износоустойчива керамична кафемелачка

    Обогатен вкус с нашата износоустойчива керамична кафемелачка

    Извлечете пълния аромат на своето кафе с нашата износоустойчива керамична кафемелачка. Издръжливата керамична кафемелачка може да се регулира в 12 стъпки – от фино до грубо смилане.

    Копринено гладка пяна с LatteGo за различни видове мляко

    Копринено гладка пяна с LatteGo за различни видове мляко

    С натискането на един бутон LatteGo автоматично приготвя копринено гладка млечна пяна за вашите млечни кафета благодарение на мощната циклонова технология за разпенване, дори и с любимите ви алтернативи за мляко на растителна основа.

    Технически данни

    • Обща спецификация

      Източник на кафе
      Пресни зърна
      Участие на потребителя
      Докосване на бутон
      Тип продукт
      Напълно автоматична машина за еспресо
      Напитки
      Еспресо, кафе, капучино, гореща вода
      Предварително програмирани видове на напитки
      3
      Брой порции
      2
      Налягане
      15 бара
      Вградена мелачка
      Да
      Настройки на мелачката
      12
      Вместимост на контейнера за зърна
      275 г
      Разпенване на млякото
      Да
      Решение за мляко
      LatteGo
      Контейнер за мляко
      0,26 л
      Капацитет на водния резервоар
      1,8 л
      Профили
      Не
      Основен материал
      Пластмаса
      Вторичен материал
      Метал
      Технология
      LatteGo
      Интерфейс
      Интуитивен сензорен дисплей
      Гаранция
      2 години
      Възможности за свързване
      Не
      Почистване на частите в съдомиялна
      Да

    • Технически спецификации

      Оценка за енергийна ефективност
      Клас А
      Захранване
      1500 W
      Напрежение
      230 V
      Честота
      50 Hz
      Брой в опаковка
      1

    • Функция за безопасност

      Таймер за автоматично изключване
      Да
      Сертификат за безопасност
      Да

    • Тегло и размери

      Дължина на продукта
      433 мм
      Ширина на продукта
      246 мм
      Височина на продукта
      371 мм
      Тегло на продукта
      8 кг
      Дължина на опаковката
      491,5 мм
      Ширина на опаковката
      287,5 мм
      Височина на опаковката
      487 мм
      Тегло на опаковката
      10 – 12,5 кг

    • Съвместимост

      Включени аксесоари 1
      Филтър AquaClean
      Включени аксесоари 4
      LatteGo
      Свързани аксесоари 1
      • Таблетки за обезмасляване
      • Мерителна лъжица
      • Тестова лента за твърдост на водата
      Свързани аксесоари 2
      Препарат за премахване на накип от машини за еспресо
      Свързани аксесоари 3
      Четка за почистване
      Свързани аксесоари 4
      Смазка за блока за приготвяне Philips

    • Издръжливост

      Ръководство за потребителя
      > 75% рециклирана хартия
      Опаковка
      > 95% рециклирани материали

    • Държава на произход

      Произведен във
      Румъния

    • Енергийна ефективност

      Консумация на енергия в режим "в готовност"
      0,2 W
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Консумация на енергия в режим "в готовност" в мрежа
      няма данни
      Период преди автоматично превключване към режим на готовност
      30 мин
      Стандарт за измерване
      EN 50564:2011

    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Отзиви

    Напишете ревю за продукта

    • На базата на тестване от потребители в Германия, сравняващо водещите в света напълно автоматични машини за еспресо с едно докосване (кафе + мляко) (2023 г.).
    • *Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Действителният брой на чашите зависи от избраните видове кафе и моделите на изплакването и почистването.

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.