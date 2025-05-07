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Серия 1200 Напълно автоматични машини за еспресо
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EP1224/00
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Сашета препарат за почистване на веригата за мляко
Моята машина за еспресо Philips/Saeco тече
Тавата за отцеждане на еспресо машината се пълни бързо
Маш. се нуждае от декалц. след монтаж на ф-р AquaClean
Не мога да регулирам н-ката на мелачката на машината
Не се засмуква вода от резервоара на моята машина
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