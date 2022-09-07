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  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
  • По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна

Прекратен продукт

Серия 1200Напълно автоматични машини за еспресо

EP1224/00

4.8
| (50) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна
Насладете се на невероятния вкус и аромат на кафе от пресни зърна при перфектна температура благодарение на интелигентната система за приготвяне. Класическата приставка за разпенване на млякото ви позволява да създадете копринено гладко капучино или лате макиато с лекота.
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Благодарение на интуитивния сензорен дисплей

По-лесно приготвяне на 2 вкусни кафета от пресни зърна

  • 2 напитки

  • Клас. прист. за разпенване на мляко

  • Кашмирено сиво

  • Сензорен дисплей

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Вкусна млечна пяна благодарение на кл. приставка за разпенване на мляко

Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.

Лесно избиране на вашето кафе с интуитивен сензорен дисплей

Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.

Регулирайте силата на аромата и количеството чрез My Coffee Choice

Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.

Технически данни

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Отзиви

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4.8

от 5

50

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

3
2

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Много добра машина

Кафемашината прави много хубаво кафе, става много бързо, бих я препоръчал на всеки който обича кафе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен уред

Прекрасен кафе автомат, ергономичен и лесен за употреба. Кафето е доста силно. Малко неудобно е наливането на вода в контейнера.

Предимства

Бързо загрява, лесен за експлоатация, отлично кафе

Недостатъци

Контейнера за вода, малко по-шумен

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо

18/01/2022

България

България

Добър бюджетен вариянт

Има лесна настройка на типа кафе, единствено не ми харесва, че трудно се стига до ностройката за температура на кафето.

Предимства

Цена/качество

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо

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      Откази от отговорност

      1. На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.

      2. На базата на 70 – 82°C.