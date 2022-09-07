Прекратен продукт
2 напитки
Клас. прист. за разпенване на мляко
Кашмирено сиво
Сензорен дисплей
Класическата приставка за разпенване на мляко дозира пара, като по този начин ви позволява лесно да приготвите копринено гладка млечна пяна за вашето капучино. Нещо повече – тъй като се състои само от две части, класическата приставка за разпенване на мляко е и лесна за почистване.
Неустоимият вкус и аромат на кафе от пресни зърна е само на едно докосване разстояние. Нашият интуитивен сензорен дисплей ви позволява лесно да изберете любимото си кафе.
Регулирайте силата и количеството на напитката си чрез менюто My Coffee Choice. Изберете лесно от три различни настройки според вашите предпочитания.
4.8
от 5
50
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
AndreiAnd777
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Много добра машина
Кафемашината прави много хубаво кафе, става много бързо, бих я препоръчал на всеки който обича кафе.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Бубу
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен уред
Прекрасен кафе автомат, ергономичен и лесен за употреба. Кафето е доста силно. Малко неудобно е наливането на вода в контейнера.
Предимства
Бързо загрява, лесен за експлоатация, отлично кафе
Недостатъци
Контейнера за вода, малко по-шумен
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо
marto1399
18/01/2022
България
Добър бюджетен вариянт
Има лесна настройка на типа кафе, единствено не ми харесва, че трудно се стига до ностройката за температура на кафето.
Предимства
Цена/качество
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 1200 EP1224/00 Напълно автоматични машини за еспресо
На базата на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от избраните варианти кафе и моделите на изплакване и почистване.
На базата на 70 – 82°C.