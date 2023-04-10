Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.
дни
часа
минути
секунди
Зимни предложения! Избери уреди за лична грижа сега.

Термини за търсене

  • Резервен накрайник за сешоари Резервен накрайник за сешоари Резервен накрайник за сешоари

    Drycare Prestige Накрайник за изсушаване

    CP1885

    Резервен накрайник за сешоари

    Дюзата на сешоара подпомага потока на горещ въздух, докато сушите косата, намалявате накъдрянето и увеличавате обема.

    Вижте всички предимства

    Drycare Prestige Накрайник за изсушаване

    Сходни продукти

    Вижте всички Аксесоари за грижи за косата

    Съвместими продукти

    Къде да намеря номера на модела на продукта?
    Намиране на номера на моя продукт
    Къде да намеря номера на моя продукт?
    намерени продукти за Няма намерени продукти за

    Резервен накрайник за сешоари

    Проверете за съвместимост по-долу

    • Сешоар
    • Прозрачно розово

    Подновете лесно своя продукт с оригинални части от Philips

    От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.

    Технически данни

    • Сменяема част

      За продукти за грижа за косата
      HP8281/00
    Badge-D2C

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    Предложени продукти

    Последни гледани продукти

    Открийте

    MyPhilips

    Регистрирайте се за ексклузивни оферти

    Абонирайте се за нашия бюлетин

    * Това поле е задължително

    Ексклузивни промоции и купони

    Пускане на продукти на пазара

    Съвети и препоръки

    *
    Бих искал/а да получавам промоционални съобщения, базирани на моите предпочитания и поведение, за продукти, услуги, събития и промоции от Philips. Мога лесно да прекратя абонамента си по всяко време!
    Какво означава това?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Всички права запазени.

    Нашият сайт се преглежда най-добре с последната версия на Microsoft Edge, Google Chrome или Firefox.