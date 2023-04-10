CP1745
Съхранявайте безопасно вашата маша
Този калъф ви позволява да съхранявате вашия уред за прически на Philips по безопасен и хигиеничен начин. Калъфът също така осигурява лесно пренасяне, когато сте в движение.Вижте всички предимства
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
От време на време вашият продукт се нуждае от подновяване, а това никога не е било толкова лесно както с резервните части на Philips. Всичко това с гарантирано качество от Philips.
Сменяема част
