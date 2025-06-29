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        All-in-One TrimmerСерия 9000

        MG9555/15

        4.7
        | (302) Отзиви | 91% препоръчват този продукт
        Прецизност от неръждаема стомана
        Създайте своята индивидуалност с този комплект за оформяне за лице, глава и тяло с всички необходими компоненти. Тази комбинация от нашите най-усъвършенствани тримери от неръждаема стомана и OneBlade предлага изключително прецизно подстригване и оформяне, за да постигнете желания от вас стил.
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        Прецизно подрязване, остри ръбове и удобно бръснене

        Прецизност от неръждаема стомана

        • Съвършеният комплект за оформяне на брада и окосмяване

        • 20 в 1: за лице, глава и тяло

        • Гребен за прецизно подстригване

        • Уникална технология на OneBlade

        Равномерно подстригване с едно минаване

        Равномерно подстригване с едно минаване

        Патентованият гребен за подстригване предлага 11 настройки за дължина между 1 – 3 мм, така че можете да постигнете равномерно подстригване при желаната от вас дължина.

        OneBlade за чисти линии и прецизно оформени ръбове

        Бързодвижещият се режещ елемент (6000 движения в минута) осигурява мощност дори и за най-дългата коса, с плъзгащо се покритие и заоблени върхове за защита на кожата ви, за да можете удобно да оформяте и бръснете брадата си. Почистете бузите, брадичката и шията, за да оформите брадата си прецизно.

        Дълготрайна производителност за прецизни резултати

        Дълготрайна производителност за прецизни резултати

        Остриетата от неръждаема стомана на машинката за подстригване остават остри като в първия ден за дълготрайна производителност. Не е необходимо допълнително наточване.

        Технически данни

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        Отзиви

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        4.7

        от 5

        302

        Отзиви

        91%

        препоръчват този продукт

        29/06/2025

        България

        България

        Топ е, имах серия 7000, сега съм този модел и съм много доволен, много ми хареса и oneblade

        Да, препоръчвам този продукт

        Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000

        Да, препоръчвам този продукт

        Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9553/15 Серия 9000

        12/05/2024

        България

        България

        Продуктът е страхотен

        Отдавна не бях попадал на машинка за подстригване, която да подстригва толкова добре. Самобръсначката също е добра, въпреки че е по-старият модел.

        Предимства

        Тримерът подстригва страхотно.

        Недостатъци

        В момента не се сещам.

        Да, препоръчвам този продукт

        Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000

        Да, препоръчвам този продукт

        Този отзив е направен за All-in-One Trimmer MG9555/15 Серия 9000

        07/09/2022

        България

        България

        Потвърден купувач

        уникален

        срахотен продукт препоръчвам го на всеки да си го купи

        Да, препоръчвам този продукт

        Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло

        Да, препоръчвам този продукт

        Този отзив е направен за Multigroom series 9000 MG9710/90 "12 в 1", лице, коса и тяло

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            1. Based on 2.3 times trimming facial hair per week, each session on av. 11.5 minutes

            2. В сравнение с тримера „всичко в едно“ на Philips без 41 mm режещ елемент