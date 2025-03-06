A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával Csak Philips kávéolaj-eltávolító tablettát használjon. 1 Tegyen egy csészét a kávé kifolyócsöve alá. Töltse fel a víztartályt friss vízzel. 2 Helyezzen egy kávéolaj-eltávolító tablettát az őrölt kávé tartályába. 3 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé funkció (ábra 2) használatához. 4 Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot a főzési ciklus elindításához. Ha egy fél csészényi víz le van főzve, húzza ki a készüléket a hálózatból. 5 A kávéolaj-eltávolító oldatot hagyja hatni körülbelül 15 percig. 6 Dugja be a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatba, majd kapcsolja be a készüléket, hogy befejezze a főzési ciklust. Ürítse ki a csészét. 7 Vegye le a víztartályt, és nyissa ki a szervizajtót. Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le folyó víz alatt. 8 Helyezze vissza a főzőegységet és a víztartályt, és helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá. 9 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé funkció (ábra 2) használatához. Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot a főzési ciklus elindításához. Ezt ismételje meg kétszer. Ürítse ki a csészét. Ennyi.