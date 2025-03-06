Прекратен продукт
CA6704/60
EP4341/51
EP4346/71
SM6680/00
SM6685/00
EP0820/00
EP0824/00
SM8780/00
SM6580/20
EP5441/50
EP5447/90
за кафемашините за еспресо Saeco
за 6 използвания
удължават живота на машината
използвайте ежемесечно
Таблетките за обезмасляване Saeco отстраняват кафееното масло и поддържат ефективната работа на еспресо машината за най-добри резултати.
Удължете живота на вашата еспресо машина и се наслаждавайте на максималните й възможности. За да гарантирате нейната идеална работа с течение на времето, почиствайте машината всеки месец или след всеки 500 чаши кафе.
Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и аромат от вашата машина за еспресо Saeco.
3.5
от 5
18
Отзиви
Xecuter
06/03/2025
Magyarország
Értetleneknek infó
A sok tudatlannak, aki 1 csillagra értékelte a terméket és sok baromságot írt... Olvassátok el a kávégépnek a használatiját, abban le van írva minden
Този отзив е направен за CA6704/10 kávéolaj-eltávolító tabletták
Този отзив е направен за CA6704/10 kávéolaj-eltávolító tabletták
Asia 1
02/11/2020
Polska
Łatwa obsługa,pyszna kawa.
Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Tabletki odtłuszczające CA6704/10
Nemmondommeg
24/05/2020
Magyarország
Az értetlenkedőknek
A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával Csak Philips kávéolaj-eltávolító tablettát használjon. 1 Tegyen egy csészét a kávé kifolyócsöve alá. Töltse fel a víztartályt friss vízzel. 2 Helyezzen egy kávéolaj-eltávolító tablettát az őrölt kávé tartályába. 3 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé funkció (ábra 2) használatához. 4 Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot a főzési ciklus elindításához. Ha egy fél csészényi víz le van főzve, húzza ki a készüléket a hálózatból. 5 A kávéolaj-eltávolító oldatot hagyja hatni körülbelül 15 percig. 6 Dugja be a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatba, majd kapcsolja be a készüléket, hogy befejezze a főzési ciklust. Ürítse ki a csészét. 7 Vegye le a víztartályt, és nyissa ki a szervizajtót. Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le folyó víz alatt. 8 Helyezze vissza a főzőegységet és a víztartályt, és helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá. 9 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé funkció (ábra 2) használatához. Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot a főzési ciklus elindításához. Ezt ismételje meg kétszer. Ürítse ki a csészét. Ennyi.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6704/10 kávéolaj-eltávolító tabletták
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за CA6704/10 kávéolaj-eltávolító tabletták