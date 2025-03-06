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  • Истинско италианско еспресо
  • Истинско италианско еспресо
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  • Истинско италианско еспресо

Прекратен продукт

SaecoТаблетки за обезмасляване

CA6704/60

3.5
| (18) Отзиви
Истинско италианско еспресо
Таблетките за обезмасляване Saeco почистват идеално кафееното масло от вътрешността на модула за приготвяне на еспресо машините.
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Съвместими продукти
Серия 4300

Серия 4300
Напълно автоматична машина за еспресо

EP4341/51

Серия 4300

Серия 4300
Напълно автоматична машина за еспресо

EP4346/71

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6680/00

GranAroma Deluxe

GranAroma Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6685/00

Машина за еспресо Philips

Машина за еспресо Philips
Panarello 800 | Черен | 2 кафе напитки

EP0820/00

Серия 800

Серия 800
Напълно автоматични машини за еспресо

EP0824/00

Xelsis Deluxe

Xelsis Deluxe
Напълно автоматична машина за еспресо

SM8780/00

GranAroma

GranAroma
Напълно автоматична машина за еспресо

SM6580/20

Серия 5400 на Philips

Серия 5400 на Philips
Напълно автоматични машини за еспресо

EP5441/50

Серия 5400 на Philips

Серия 5400 на Philips
Напълно автоматични машини за еспресо

EP5447/90

Поддържа чистотата на модула за приготвяне във вашата Saeco

Истинско италианско еспресо

  • за кафемашините за еспресо Saeco

  • за 6 използвания

  • удължават живота на машината

  • използвайте ежемесечно

Предпазва еспресо машините от запушване с остатъци от кафе

Таблетките за обезмасляване Saeco отстраняват кафееното масло и поддържат ефективната работа на еспресо машината за най-добри резултати.

Редовното почистване удължава живота на еспресо машината

Удължете живота на вашата еспресо машина и се наслаждавайте на максималните й възможности. За да гарантирате нейната идеална работа с течение на времето, почиствайте машината всеки месец или след всеки 500 чаши кафе.

Поддържа вкуса на кафето във времето

Поддържа вкуса на кафето във времето

Редовната поддръжка гарантира най-добрия вкус и аромат от вашата машина за еспресо Saeco.

Технически данни

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Отзиви

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3.5

от 5

18

Отзиви

4
3

06/03/2025

Magyarország

Magyarország

Értetleneknek infó

A sok tudatlannak, aki 1 csillagra értékelte a terméket és sok baromságot írt... Olvassátok el a kávégépnek a használatiját, abban le van írva minden

Този отзив е направен за CA6704/10 kávéolaj-eltávolító tabletták

Този отзив е направен за CA6704/10 kávéolaj-eltávolító tabletták

02/11/2020

Polska

Polska

Łatwa obsługa,pyszna kawa.

Łatwa i szybka obsługa,łatwy w utrzymaniu czystosci. Doskonały smak kawy. Polecam każdemu miłośnikowi dobrej kawy.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Tabletki odtłuszczające CA6704/10

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Tabletki odtłuszczające CA6704/10

24/05/2020

Magyarország

Magyarország

Az értetlenkedőknek

A főzőegység tisztítása kávéolaj-eltávolító tablettával Csak Philips kávéolaj-eltávolító tablettát használjon. 1 Tegyen egy csészét a kávé kifolyócsöve alá. Töltse fel a víztartályt friss vízzel. 2 Helyezzen egy kávéolaj-eltávolító tablettát az őrölt kávé tartályába. 3 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé funkció (ábra 2) használatához. 4 Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot a főzési ciklus elindításához. Ha egy fél csészényi víz le van főzve, húzza ki a készüléket a hálózatból. 5 A kávéolaj-eltávolító oldatot hagyja hatni körülbelül 15 percig. 6 Dugja be a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatba, majd kapcsolja be a készüléket, hogy befejezze a főzési ciklust. Ürítse ki a csészét. 7 Vegye le a víztartályt, és nyissa ki a szervizajtót. Távolítsa el a főzőegységet, és alaposan öblítse le folyó víz alatt. 8 Helyezze vissza a főzőegységet és a víztartályt, és helyezzen egy csészét a kávékifolyó alá. 9 Érintse meg a kávé ikont, majd nyomja meg 3 másodpercre az aroma erőssége ikont az őrölt kávé funkció (ábra 2) használatához. Ne helyezzen bele őrölt kávét. Nyomja meg a start/stop gombot a főzési ciklus elindításához. Ezt ismételje meg kétszer. Ürítse ki a csészét. Ennyi.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6704/10 kávéolaj-eltávolító tabletták

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за CA6704/10 kávéolaj-eltávolító tabletták

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