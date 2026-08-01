Прясно филтрирана вода за по-ароматно кафе

Водата е жизнено важна съставка на всяка чашка еспресо и е най-добре да бъде професионално филтрирана, за да се радвате на кафе с най-добрия вкус. Затова всички еспресо машини Saeco могат да бъдат снабдени, по желание, с иновационния воден филтър INTENZA+, който разработихме съвместно с BRITA, номер 1 във водните филтри за битови цели. Просто настройте филтъра за твърдостта на водата във вашия регион и неговата усъвършенстваната технология ще свърши останалото. Резултатът? Идеално качество на водата за еспресо с най-наситения аромат.