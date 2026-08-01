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Прекратен продукт

Philips SaecoКасета за филтриране на вода Brita Intenza+

CA6702/00

Най-добрата вода за по-вкусно кафе
Иновационната филтрираща касета BRITA INTENZA+ е специално проектирана да предпазва ценната ви еспресо машина Philips Saeco срещу накипи. Тя филтрира водата, за да се наслаждавате на по-ароматно и по-вкусно кафе.
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Xelsis Deluxe

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Серия 5400 на Philips

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EP5447/90

Прясно филтрираната вода гарантира наситен аромат

Най-добрата вода за по-вкусно кафе

  • за кафемашините за еспресо Saeco

  • Подобрява вкуса на кафето

  • Защитава от накип

  • Сменяйте на всеки 2 месеца

Прясно филтрирана вода за по-ароматно кафе

Прясно филтрирана вода за по-ароматно кафе

Водата е жизнено важна съставка на всяка чашка еспресо и е най-добре да бъде професионално филтрирана, за да се радвате на кафе с най-добрия вкус. Затова всички еспресо машини Saeco могат да бъдат снабдени, по желание, с иновационния воден филтър INTENZA+, който разработихме съвместно с BRITA, номер 1 във водните филтри за битови цели. Просто настройте филтъра за твърдостта на водата във вашия регион и неговата усъвършенстваната технология ще свърши останалото. Резултатът? Идеално качество на водата за еспресо с най-наситения аромат.

Регулируеми настройки на филтъра за вода

Регулируеми настройки на филтъра за вода

Настройките на филтъра за вода могат да се регулират според твърдостта на водата ви. Просто завъртете регулиращия пръстен на филтъра за вода Intenza+. Настройте го на A за области с мека вода, на B за средна твърдост на водата (заводска настройка) или на C за твърда вода. Това ще гарантира оптимална защита от накип и най-добрия вкус.

По-ефективен процес на приготвяне

По-ефективен процес на приготвяне

Водният филтър гарантира постоянна температура и постоянно налягане в процеса на приготвяне, което подобрява работата на вашата еспресо машина.

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