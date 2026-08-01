Прекратен продукт
CA6702/00
EP4341/51
EP4346/71
SM6680/00
SM6685/00
EP0820/00
EP0824/00
SM8780/00
SM6580/20
EP5441/50
EP5447/90
за кафемашините за еспресо Saeco
Подобрява вкуса на кафето
Защитава от накип
Сменяйте на всеки 2 месеца
Водата е жизнено важна съставка на всяка чашка еспресо и е най-добре да бъде професионално филтрирана, за да се радвате на кафе с най-добрия вкус. Затова всички еспресо машини Saeco могат да бъдат снабдени, по желание, с иновационния воден филтър INTENZA+, който разработихме съвместно с BRITA, номер 1 във водните филтри за битови цели. Просто настройте филтъра за твърдостта на водата във вашия регион и неговата усъвършенстваната технология ще свърши останалото. Резултатът? Идеално качество на водата за еспресо с най-наситения аромат.
Настройките на филтъра за вода могат да се регулират според твърдостта на водата ви. Просто завъртете регулиращия пръстен на филтъра за вода Intenza+. Настройте го на A за области с мека вода, на B за средна твърдост на водата (заводска настройка) или на C за твърда вода. Това ще гарантира оптимална защита от накип и най-добрия вкус.
Водният филтър гарантира постоянна температура и постоянно налягане в процеса на приготвяне, което подобрява работата на вашата еспресо машина.
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