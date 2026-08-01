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  • Слушайте музика, където и да се намирате

Прекратен продукт

CD радиокасетофон

AZ100R/12

Слушайте музика, където и да се намирате
Изпитвате удоволствие от простите неща в живота и обичате удобството. Компактният и портативен CD радиокасетофон на Philips ви позволява да се отдадете на удоволствието от вашата любима музика с помощта на лесни за използване функции.
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  • Червено

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Фирмата Philips е известна с това, че продуктите й са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. CD-RW (съвместим с презаписваеми CD дискове) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD дискове за еднократен запис (CD-R), така и презаписваеми CD дискове (CD-RW). CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъри.

FM тунер за слушане на радио

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CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

CD размесване/повторение, за да слушате вашата музика по ваш вкус

Функцията "Разбъркване/повторение" ви спасява от скуката да слушате музиката си винаги в един и същи ред. След като заредите любимите си песни в плейъра, трябва само да изберете един от режимите - "Разбъркване" или "Повторение", и вашите мелодии ще се възпроизвеждат в различен ред в съответния режим. Радвайте се на различното и неповторимо музикално изживяване всеки път, когато включите плейъра си.

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