Възпроизвеждане на CD, CD-R и CD-RW

Фирмата Philips е известна с това, че продуктите й са съвместими с много дискове, предлагани на пазара. Тази аудиосистема ви позволява да се радвате на музика от CD, CD-R и CD-RW дискове. CD-RW (съвместим с презаписваеми CD дискове) означава, че вашата аудиосистема може да възпроизвежда както CD дискове за еднократен запис (CD-R), така и презаписваеми CD дискове (CD-RW). CD-R дисковете могат да се записват един път и да се възпроизвеждат на всеки аудио CD плейър, а CD-RW дисковете могат да се записват и презаписват много пъти и да се възпроизвеждат само на съвместими аудио CD плейъри.