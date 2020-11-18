Прекратен продукт
Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.
Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.
Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.
4.2
от 5
10
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
Хімік1980
18/11/2020
Україна
Кращий приймач для кухні
Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.
Предимства
Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн
Недостатъци
Яскравість екрана на сонці
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
mikefor
10/04/2019
Україна
Стильний та функціональний
Простий у налаштовуванні та використанню. Якісний прийом сигналу радіо, та якісний звук. Стильний та функціональний.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням
Hulkady28
08/12/2020
România
Потвърден купувач
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Предимства
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Недостатъци
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital