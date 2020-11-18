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  • Започнете деня си така, както обичате!
  • Започнете деня си така, както обичате!
  • Започнете деня си така, както обичате!
  • Започнете деня си така, както обичате!

Прекратен продукт

Радиочасовник с цифрова настройка

AJ3123/12

4.2
| (10) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Започнете деня си така, както обичате!
Този стилен радиобудилник AJ3123/12 изглежда добре и ви събужда навреме. Има вградено FM радио и ви дава избора да се будите с любимата си радиостанция или със зумера.
Виж всички предимства

Събудете се с радио или зумер

Започнете деня си така, както обичате!

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събудете се с любимата си радиостанция или зумер.

Събуждайте се с любимата си музика, радиостанция или със звънец. Просто настройте алармата на вашето радио с часовник Philips да ви събужда със станцията, която сте слушали последна, или изберете събуждане със звук на звънец. Когато стане време за събуждане, вашето радио с часовник Philips автоматично ще включи тази станция или ще прозвучи звънецът.

Цифрова настройка с настроени станции

Цифрова настройка с настроени станции

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Нежно събуждане, за да отворите очи с удоволствие

Започнете деня добре със събуждане от постепенно увеличаваща се сила на будилника. Обикновеният звук от будилници с предварително настроена сила или е прекалено тих, за да ви изправи на крака, или е така крещящо силен, че грубо ви изхвърля от леглото. Събудете се с избрана от вас музика, радиостанция или предупредителен сигнал. Силата на нежния тон за събуждане постепенно се увеличава от фино тиха до разумно силна, за да може нежно да ви разбуди.

Технически данни

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Отзиви

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4.2

от 5

10

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

2

18/11/2020

Україна

Україна

Кращий приймач для кухні

Гарний пристрій. Невеличкий, легко налаштувати, є будильник. Добрий звук як для розмірів.

Предимства

Звук, зручний, займає мало місця, цікавий дізайн

Недостатъци

Яскравість екрана на сонці

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

10/04/2019

Україна

Україна

Стильний та функціональний

Простий у налаштовуванні та використанню. Якісний прийом сигналу радіо, та якісний звук. Стильний та функціональний.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3123 Радіогодинник із цифровим налаштуванням

08/12/2020

România

România

Потвърден купувач

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Предимства

Păstrează ora daca se întrerupe curentul

Недостатъци

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

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