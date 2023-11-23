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AE1120/00

Портативно радио

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Приложение Philips Entertainment

Поддържа управление на избрани модели Bluetooth високоговорители Philips, саундбарове, парти високоговорители, микросистеми, CD аудио системи и преносими радиа.

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Приложение Philips Entertainment

Ръководства и документация

Локализирана търговска брошура

  • PDF файл, 635.7 kB
  • 23 November 2023

Ръководство за потребителя - English (US)

  • PDF файл, 620 kB
  • 20 November 2023

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