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  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
  • Идеално допълнение за вашите заниманията на открито

Прекратен продукт

Портативно радио

AE1120/00

Идеално допълнение за вашите заниманията на открито
Портативното радио Philips AE1120/00 е създадено за използване на открито. С кинетично захранване, то не се нуждае от батерии. Снабдено е с вградена сирена за привличане на вниманието и USB зарядно устройство, за да поддържа устройствата ви заредени и свързани.
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с това портативно радио

Идеално допълнение за вашите заниманията на открито

  • FM/MW, аналогова настройка

  • Микро USB порт за зареждане

  • Фенерче

  • Самозахранващо се/ Работи на батерии

Генерира кинетична енергия за безпроблемно зареждане

Генерира кинетична енергия за безпроблемно зареждане

Използвайте собствената си енергия с иновационния източник на захранване на това устройство - работещ с кинетична енергия, създаден с грижа за околната среда, като алтернатива на захранването с батерии. Той захранва радиото и фенерчето и осигурява енергия за зареждане на мобилен телефон или друго устройство, за да поддържате устройствата си винаги заредени, с лекота.

Вградено фенерче за нощите на открито

Вградено фенерче за нощите на открито

Не стойте на тъмно. Вграденото фенерче на това устройство ви позволява да продължите заниманията си на открито дълго след залез слънце. С него сте в безопасност през нощта, а може и да е незаменим помощник при неочаквано спиране на тока. Генерираната кинетична енергия осигурява постоянно зареждане, за да забравите за проблемите с изтощени батерии.

Вградена сирена, за да бъдете в безопасност

Вградена сирена, за да бъдете в безопасност

Често да бъдете в безопасност означава да бъдете откриваеми. Вградената сирена на това устройство привлича вниманието, когато се нуждаете от помощ. С кинетично захранване, което елиминира неочакваните проблеми с батериите, сирената е създадена да ви осигури спокойствие и на първо място - с грижа за вашата безопасност.

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