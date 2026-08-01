Вградено фенерче за нощите на открито

Не стойте на тъмно. Вграденото фенерче на това устройство ви позволява да продължите заниманията си на открито дълго след залез слънце. С него сте в безопасност през нощта, а може и да е незаменим помощник при неочаквано спиране на тока. Генерираната кинетична енергия осигурява постоянно зареждане, за да забравите за проблемите с изтощени батерии.