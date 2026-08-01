Прекратен продукт
AE1120/00
FM/MW, аналогова настройка
Микро USB порт за зареждане
Фенерче
Самозахранващо се/ Работи на батерии
Използвайте собствената си енергия с иновационния източник на захранване на това устройство - работещ с кинетична енергия, създаден с грижа за околната среда, като алтернатива на захранването с батерии. Той захранва радиото и фенерчето и осигурява енергия за зареждане на мобилен телефон или друго устройство, за да поддържате устройствата си винаги заредени, с лекота.
Не стойте на тъмно. Вграденото фенерче на това устройство ви позволява да продължите заниманията си на открито дълго след залез слънце. С него сте в безопасност през нощта, а може и да е незаменим помощник при неочаквано спиране на тока. Генерираната кинетична енергия осигурява постоянно зареждане, за да забравите за проблемите с изтощени батерии.
Често да бъдете в безопасност означава да бъдете откриваеми. Вградената сирена на това устройство привлича вниманието, когато се нуждаете от помощ. С кинетично захранване, което елиминира неочакваните проблеми с батериите, сирената е създадена да ви осигури спокойствие и на първо място - с грижа за вашата безопасност.
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