    GoZero Машина за сода

    ADD4901WH/10

    Освежете живота си!

    Доставете си нужната доза освежаваща газирана вода по всяко време с машината за сода GoZero на Philips. Има само 3 лесни стъпки, които да изпълните – напълнете, завъртете и натиснете! Елегантен дизайн с модерни цветове за създаване на приятни емоции в живота ви.

    GoZero Машина за сода

    Освежете живота си!

    • Регулируемо ниво на газиране
    • 3 стъпки за газиране
    • PET бутилка без бисфенол-А
    • Няма нужда от електричество

    Персонализирайте вашите напитки, като управлявате нивото на газиране

    Персонализирайте нивата на газиране на базата на личните си предпочитания. Просто повторете процеса на газиране, за да се получат повече балончета!

    Направете по-здравословни газирани напитки у дома

    По-здравословна и по-свежа опция за замяна на захарните газирани напитки с домашна газирана вода.

    3 лесни стъпки, за да направите прясна газирана вода у дома

    3 лесни стъпки, за да направите прясна газирана вода у дома: напълни, завърти и натисни!

    Направете газирана вода по всяко време, навсякъде

    Машината за сода не се нуждае от електричество, за да работи, така че можете да направите прясна газирана вода по всяко време и навсякъде. Трябва просто да натиснете бутона и да се насладите.

    Гарантирана безопасност с вградения предпазен клапан

    Когато машината работи, предпазният клапан автоматично освобождава налягането в бутилката. Бръмченето също така указва, че газираната вода е готова за консумация.

    Материал без бисфенол-А

    Материал без бисфенол-А.

    Носете я навсякъде

    Достатъчно компактна е, за да може да я поставите навсякъде според нуждите. Настройте я лесно, без значение къде се намирате.

    Намалява използването на пластмаса за еднократна употреба

    Един CO2 цилиндър приготвя до 60 литра вкусна газирана вода, замествайки 120 пластмасови бутилки за еднократна употреба.*

    Стилен дизайн с модерен цвят

    Стилен дизайн с модерни цветове за добро настроение.

    Технически данни

    • Общи спецификации

      Размери на продукта (Д x Ш x В)
      239.5*124.5*423.5  мм
      Управление
      Механичен бутон
      Електричество
      Няма нужда от електричество
      Материали на корпуса
      Пластмаса

    • Спецификации на бутилката

      Връзка на бутилката
      Завъртане
      Материал на бутилката
      Пластмаса
      Капацитет на бутилката
      1 л

    • Спецификации на цилиндъра

      Съдържание
      CO2, подходящ за хранителни продукти

    • Включени елементи

      Машина за сода
      1
      Бутилка(и) за газиране
      1
      CO2 цилиндър
      1

    • В сравнение с 500 мл бутилирани газирани напитки.

