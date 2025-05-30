Представете си следното. Големи кинематографични вечери. Безпроблемни движения в игрите. Съраунд звук. Безкраен избор на Smart TV. И 4K Ambilight телевизор, който излиза извън рамките на екрана. Той не е просто лесен за използване, той е The One, който има всичко.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
Единственият телевизор с вградени светлини на гърба
Представете си. Интегрирана светодиодна светлина, която реагира на всичко, което гледате, като ви потапя в ореол от цветове. Ambilight променя всичко: сега екранът ви ще изглежда по-голям, въвличайки ви по-дълбоко във всичките ви любими телевизионни предавания. След като веднъж я изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.
Дефинирана рязкост и яркост на картината с 4K QLED
Ярки цветове. Изключително ясни сцени. Това е съвършенството на картината в най-висша степен. С 4K (UHD) това е телевизор Ambilight, който се адаптира към всички ваши HDR формати. Във всеки невероятен момент, независимо дали е тъмен или светъл, възпроизвеждан или излъчван, можете да попиете всеки детайл, докато гледате сцена след сцена.
Трябва да се убедите сами с видеопроцесора Philips P5
Представете си това. Детайли с по-голяма дълбочина. Невероятно живи цветове. Тоновете на кожата са толкова реални. С толкова плавно, естествено движение и толкова ясни изображения, сякаш можете да се потопите в момента. Отворете очи, изострете сетивата си и се оставете да усетите разликата.
Кинематографично изживяване с Dolby
Dolby Vision и Dolby Atmos ви пренасят директно на режисьорското място. Всяка сцена, ясно дефинирана по стандарта на киното, е наслада за очите и ушите ви. Независимо дали става дума за филми, спорт, или игри, обградете се с по-реалистични кинематографични изживявания с всеки невероятен момент.
DTS:X за потапяне в 3D звукови изживявания
DTS:X променя всичко – звукът е толкова истински, че можете да го усетите. С 3D аудиотехнологията, която добавя още едно измерение, той се движи свободно, за да ви потопи по-дълбоко в момента.
Изведете гейминга си на следващото ниво
От любителите на джойстици до най-запалените геймъри – всичко това е свързано с изключително отзивчив геймплей и графики, без да се пропуска нито миг. С VRR 144 Hz, HDMI 2.1, свръхниско забавяне и Freesync premium всичко е на разположение за по-плавен геймплей. А с режима за игри Ambilight е време да се потопите още по-дълбоко в действието.
Titan OS. Намерете я лесно.
Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.
Свържете се с лекота към мрежата на интелигентния си дом
Съвместимостта с Matter Smart Home осигурява безпроблемна интеграция на съществуващата ви интелигентна домашна мрежа. За да управлявате телевизора от приложението си Matter Smart Home или с услугите за гласово управление, просто натиснете бутона на дистанционното управление и говорете. Затъмнете осветлението. Настройте термостата си. Дори включете телевизора си Philips Ambilight. Само една команда прави всичко. Tелевизорът е съвместим и с интелигентни високоговорители на Google и Apple AirPlay.
Всеки размер отговаря на вашите нужди
Размерът е от значение. В този случай това е начинът, по който телевизорът се вписва в стаята ви. Независимо дали ще изберете плътно прилепнал малък екран, или ще го разширите, за да се побере в пространството за домашно кино, можете да направите своя избор според нуждите си. От 43-инчов до невероятен 75-инчов размер – това несъмнено е телевизорът The One, на който трябва да гледате.
Добавете яснота към всяка дума с Усилване на вокалите
Чуйте всяка дума с по-голяма яснота. Усилване на вокалите позволява на слушателя да увеличава или намалява силата на звука на диалога, без това да се отразява на фоновия звук. По този начин няма да пропуснете нито един момент сега, когато всяко произнесено изречение звучи с по-голяма яснота.
Европейско дизайнерско мислене
Внимателно обмислена централна шарнирна поставка за по-гъвкав зрителен ъгъл и за намаляване на отблясъците. Режим "разпускане" за подобряване на осветлението във вашата стая. Рециклирана пластмаса, от която е изработено дистанционното ви управление. С опаковка от рециклиран картон, сертифицирана от FSC, и хартиени инструкции в нея, това е всичко, което можете да очаквате от телевизор Philips Ambilight.
Технически данни
Ambilight
Функции на Ambilight
FTI анимация Ambilight
Музика с Ambilight
AmbiSleep
Режим игра
Светлина тип "фоайе"
Sunrise Alarm
Адаптиране към цвета на стената
Версия на Ambilight
3-странен
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
85
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
215
см
Дисплей
4K Ultra HD QLED
Разделителна способност на екрана
3840 x 2160p
Основна скорост на обновяване
120
Hz
Блок за обработка на картината
Видео процесор P5 Perfect Picture
Подобрение на картината
Calman
Готовност за автоматично калибриране с Calman и ръчно калибриране
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.