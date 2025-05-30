Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.
Перфектният подарък за Свети Валентин е тук. Избери уреди за личнa грижa сега.

  The One, на който да гледате
    Energy Label Europe E Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 203.0KB)

    The One 4K Ambilight TV

    85PUS9000/12

    The One, на който да гледате

    Представете си следното. Големи кинематографични вечери. Безпроблемни движения в игрите. Съраунд звук. Безкраен избор на Smart TV. И 4K Ambilight телевизор, който излиза извън рамките на екрана. Той не е просто лесен за използване, той е The One, който има всичко.

    Вижте всички предимства

    Наличен в:

    Този продукт вече не се предлага

    The One 4K Ambilight TV

    The One, на който да гледате

    • Телевизор AMBILIGHT 215 см (85")
    • 4K QLED. VRR 144 Hz
    • Видеопроцесор P5
    • Dolby Vision и Dolby Atmos
    Единственият телевизор с вградени светлини на гърба

    Единственият телевизор с вградени светлини на гърба

    Представете си. Интегрирана светодиодна светлина, която реагира на всичко, което гледате, като ви потапя в ореол от цветове. Ambilight променя всичко: сега екранът ви ще изглежда по-голям, въвличайки ви по-дълбоко във всичките ви любими телевизионни предавания. След като веднъж я изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.

    Дефинирана рязкост и яркост на картината с 4K QLED

    Дефинирана рязкост и яркост на картината с 4K QLED

    Ярки цветове. Изключително ясни сцени. Това е съвършенството на картината в най-висша степен. С 4K (UHD) това е телевизор Ambilight, който се адаптира към всички ваши HDR формати. Във всеки невероятен момент, независимо дали е тъмен или светъл, възпроизвеждан или излъчван, можете да попиете всеки детайл, докато гледате сцена след сцена.

    Трябва да се убедите сами с видеопроцесора Philips P5

    Трябва да се убедите сами с видеопроцесора Philips P5

    Представете си това. Детайли с по-голяма дълбочина. Невероятно живи цветове. Тоновете на кожата са толкова реални. С толкова плавно, естествено движение и толкова ясни изображения, сякаш можете да се потопите в момента. Отворете очи, изострете сетивата си и се оставете да усетите разликата.

    Кинематографично изживяване с Dolby

    Кинематографично изживяване с Dolby

    Dolby Vision и Dolby Atmos ви пренасят директно на режисьорското място. Всяка сцена, ясно дефинирана по стандарта на киното, е наслада за очите и ушите ви. Независимо дали става дума за филми, спорт, или игри, обградете се с по-реалистични кинематографични изживявания с всеки невероятен момент.

    DTS:X за потапяне в 3D звукови изживявания

    DTS:X за потапяне в 3D звукови изживявания

    DTS:X променя всичко – звукът е толкова истински, че можете да го усетите. С 3D аудиотехнологията, която добавя още едно измерение, той се движи свободно, за да ви потопи по-дълбоко в момента.

    Изведете гейминга си на следващото ниво

    Изведете гейминга си на следващото ниво

    От любителите на джойстици до най-запалените геймъри – всичко това е свързано с изключително отзивчив геймплей и графики, без да се пропуска нито миг. С VRR 144 Hz, HDMI 2.1, свръхниско забавяне и Freesync premium всичко е на разположение за по-плавен геймплей. А с режима за игри Ambilight е време да се потопите още по-дълбоко в действието.

    Titan OS. Намерете я лесно.

    Titan OS. Намерете я лесно.

    Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.

    Свържете се с лекота към мрежата на интелигентния си дом

    Свържете се с лекота към мрежата на интелигентния си дом

    Съвместимостта с Matter Smart Home осигурява безпроблемна интеграция на съществуващата ви интелигентна домашна мрежа. За да управлявате телевизора от приложението си Matter Smart Home или с услугите за гласово управление, просто натиснете бутона на дистанционното управление и говорете. Затъмнете осветлението. Настройте термостата си. Дори включете телевизора си Philips Ambilight. Само една команда прави всичко. Tелевизорът е съвместим и с интелигентни високоговорители на Google и Apple AirPlay.

    Всеки размер отговаря на вашите нужди

    Всеки размер отговаря на вашите нужди

    Размерът е от значение. В този случай това е начинът, по който телевизорът се вписва в стаята ви. Независимо дали ще изберете плътно прилепнал малък екран, или ще го разширите, за да се побере в пространството за домашно кино, можете да направите своя избор според нуждите си. От 43-инчов до невероятен 75-инчов размер – това несъмнено е телевизорът The One, на който трябва да гледате.

    Добавете яснота към всяка дума с Усилване на вокалите

    Чуйте всяка дума с по-голяма яснота. Усилване на вокалите позволява на слушателя да увеличава или намалява силата на звука на диалога, без това да се отразява на фоновия звук. По този начин няма да пропуснете нито един момент сега, когато всяко произнесено изречение звучи с по-голяма яснота.

    Европейско дизайнерско мислене

    Внимателно обмислена централна шарнирна поставка за по-гъвкав зрителен ъгъл и за намаляване на отблясъците. Режим "разпускане" за подобряване на осветлението във вашата стая. Рециклирана пластмаса, от която е изработено дистанционното ви управление. С опаковка от рециклиран картон, сертифицирана от FSC, и хартиени инструкции в нея, това е всичко, което можете да очаквате от телевизор Philips Ambilight.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • FTI анимация Ambilight
      • Музика с Ambilight
      • AmbiSleep
      • Режим игра
      • Светлина тип "фоайе"
      • Sunrise Alarm
      • Адаптиране към цвета на стената
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      85  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      215  см
      Дисплей
      4K Ultra HD QLED
      Разделителна способност на екрана
      3840 x 2160p
      Основна скорост на обновяване
      120  Hz
      Блок за обработка на картината
      Видео процесор P5 Perfect Picture
      Подобрение на картината
      • Calman
      • Готовност за автоматично калибриране с Calman и ръчно калибриране
      • Crystal Clear
      • Dolby Vision
      • ECO
      • Игра
      • Съвместим с HDR10+
      • Домашно кино
      • Вградена MEMC/FRC
      • Micro Dimming Pro
      • Монитор
      • Филм
      • Персонален
      • Разделителна способност Ultra
      Променлива скорост на обновяване
      144 Hz

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      • 576p – 50 Hz
      • 640 x 480 – 60 Hz
      • 720p-50 Hz,60 Hz
      • 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz
      • 2560 x 1440 – 60/120/144 Hz
      • 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120/144 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      Приложения от Smart TV*
      • Amazon Prime Video
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Netflix*
      • Приложение NFT*
      • YouTube
      ОС
      Операционна система TITAN
      Размер на паметта (флаш)*
      8 GB

    • Функции на Smart TV

      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Гласов асистент*
      • Вграден Amazon Alexa
      • Работи с Google Home
      • Дистанционно управление с микрофон.
      Изживяване тип „интелигентен дом“
      • Control4
      • MATTER
      • Работи с Apple Home
      Гейминг лента за управление
      Gamebar 2.0
      TTS поддръжка
      Да

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Звук

      Аудио
      2.1 канала
      Изходна мощност (RMS)
      50 W
      Конфигурация на високоговорител
      2х 10 W широколентови високоговорители + 30 W събуфер
      Кодек
      • DTS:X
      • Dolby Digital
      • Dolby Atmos
      Подобрение на звука
      • Стил с всякакви звуци
      • Режим на AVL
      • Подобрение на басите
      • Dolby Media Intelligence
      • Dolby Atmos Virtualizer
      • DTS Play-Fi
      • Еквилайзер
      • Профил на слушане
      • Нощен режим
      • Калибриране на стая
      • Усилване на вокалите
      Функции на слушалки
      Dolby Atmos за слушалки
      Звукова система
      IntelliSound
      Основен високоговорител
      Широколентов бас-рефлектор (FR01A+)
      Басов високоговорител
      Triple Ring Balance Quad PR

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      4
      HDMI функции
      • 4K
      • Канал за връщане на аудио
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Изпълнение с едно докосване
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      • Wi-Fi 802.11ac 2x2, двулентова
      • Bluetooth 5.2
      • Работи с Apple AirPlay
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI2
      HDMI 2.1 функции
      eARC на HDMI 2

    • Поддържани HDMI видео функции

      Игри
      • HDMI VRR
      • ALLM
      • AMD FreeSync Premium
      HDR
      • Dolby Vision
      • Съвместим с HDR10+
      • HLG

    • Енергиен етикет на ЕС

      EPREL регистрационни номера
      2323672
      Енергиен клас за SDR
      E
      Потребление на енергия във включен режим за SDR
      129  Kwh/1000 ч
      Енергиен клас за HDR
      G
      Потребление на енергия във включен режим за HDR
      316  Kwh/1000 ч
      Консумирана мощност в режим изключено
      няма данни
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      QLED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 100 – 240 V, ~50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      по-малко от 0,3 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • ЕКО режим
      • Светлинен сензор
      • Изключване на образа (за радио)

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Брошура за правни въпроси и безопасност
      • Захранващ кабел
      • Кратко ръководство за употреба
      • Настолна стойка
      • Дистанционно управление

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Пластмасов козметичен панел в оловносиво
      Дизайн на стойка
      Оловносива стойка

    • Размери

      Разстояние между 2 стойки
      805  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      600 x 400 мм
      Телевизор без стойка (Ш x В х Д)
      1894 x 1097 x 96,2 мм
      Телевизор със стойка (Ш x В х Д)
      1894 x 1136 x 380 мм
      Картонена опаковка (Ш x В x Д)
      2080 x 1250 x 245 mm
      Тегло на телевизора без стойка
      54 кг
      Тегло на телевизора със стойка
      56 кг
      Тегло с опаковката
      68 кг

    Получете поддръжка за този продукт

    Намерете съвети за продукти, често задавани въпроси, ръководства за потребителя и информация за безопасност и съответствие.

    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Наличността на приложението Smart TV се различава от модела на телевизора и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp
    • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
    • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
    • Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
    • Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit и iOS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави и региони.

