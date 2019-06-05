Прекратен продукт
65PUS6753/12
Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Отпуснете се и се насладете на богатото 4K UHD качество на Smart TV, който е изключително лесен за използване. Получете незабавно достъп до любимото си съдържание със SAPHI. Pixel Precise Ultra HD прави всичко да изглежда плавно и отчетливо, а Ambilight свързва всичко заедно.
Телевизор Ambilight 164 см (65")
Индекс на качеството на образа 1100
HDR Plus
Pixel Precise Ultra HD
SAPHI е бърза, интуитивна операционна система, която превръща използването на вашия Philips Smart TV в истинско удоволствие. Наслаждавайте се на страхотно качество на картината и достъп с един бутон до ясно меню, базирано на икони. Работете с телевизора си с лекота и бързо навигирайте до популярни приложения за Philips Smart TV, включително YouTube, Netflix и други.
Красотата на 4K Ultra HD телевизора е в удоволствието от всеки детайл. Системата Philips Pixel Precise Ultra HD конвертира всяка входна картина в поразителна UHD разделителна способност на екрана ви. Наслаждавайте се на плавно, но ясно движещо се изображение и изключителен контраст. Открийте по-дълбоки черни тонове, по-бели бели тонове, наситени цветове и естествени тонове на кожата – всеки път и от всеки източник.
С четири пъти по-добра разделителна способност от стандартните Full HD, Ultra HD осветява екрана Ви с над 8 милиона пиксела и нашата уникална технология Ultra Resolution Upscaling. Насладете се на по-добри изображения, независимо от оригиналното съдържание и се насладете на по-рязка картина с превъзходна дълбочина, контраст, естествено движение и ярки детайли.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
5.0
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
deniatanasova
05/06/2019
България
Уникален телевизор
Много сме доволни, както от всички продукти на Филипс
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 65PUS6753 Ултратънък 4K UHD LED смарт телевизор
Jura99
26/03/2019
Hrvatska
Odličan.
[Employee of philipsglobal] Odličnog dizajna , svih potrebnih karakteristika te visoko kvalitetne izrade jedan od najboljih u tom cijenovnom rangu . Uz 4K rezoluciju , Android TV sustav te Ambilight 3 pozadinsko osvjetljenje čak i one najzahtjevnije neće ostavit ravnodušne .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 43PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 43PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
elSos
31/12/2018
Hrvatska
Odlična slika i brzina
Kupljen samo zbog ambilighta koji je odličan, u dnevnom boravku skoro da ne moramo niti paliti svjetlo ako je TV upaljen. Brzina integrirane aplikacije od Netflixa je odlična iako nisam nigdje našao točne specifikacije ugrađenog procesora niti količine memorije. Preporučio bi ga svakome tko ima prostora za takvu grdosiju :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 65PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 6700 series 65PUS6753 Izuzetno tanki 4K UHD LED Smart televizor
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и страната, както и от модела смарт устройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
Предложенията за приложението Smart TV се различават според модела и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Записването на USB е възможно само за цифрови канали и записите може да са ограничени чрез защита на предаването срещу копиране (CI+). Може да има ограничения за определени страни и канали.
Съвместимостта зависи от сертификацията по Wi-Fi Miracast и Android 4.2 и следващи версии. За повече информация вижте документацията на вашето устройство.
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).