    Energy Label Europe F Енергиен етикет
    За повече информация изтеглете Енергиен етикет (PDF 902.0KB)

    LED Full HD TV

    32PQS6901/12

    Запазете компактността

    Компактен екран. Интелигентен бюджет. Качество на картината и звука, което мисли в мащаб. С Ambilight, който излиза извън рамките на екрана, и цялото Smart TV съдържание, което обичате да гледате във Full HD, се насладете на по-завладяващо зрително изживяване у дома или в движение.

    Вижте всички предимства

    LED Full HD TV

    Запазете компактността

    • 80 см (32")
    • Ambilight
    • Pixel Plus HD
    • HDR 10
    Малък, смарт и многофункционален

    Малък, смарт и многофункционален

    С елегантната си стойка и компактните си размери този смарт телевизор е идеалното решение за по-малко пространство. С внимателно обмисления си дизайн той се слива красиво с всяко пространство.

    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight

    С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Филми, спортни събития, музикални клипове и игри се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж я изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.

    FHD подобрение с Quantum Dot цвят

    FHD подобрение с Quantum Dot цвят

    Ярки цветове. Резки детайли. Това е брилянтният цвят на Quantum Dot. С всеки невероятен момент, независимо дали е тъмен или светъл, възпроизведен или предаван поточно, можете да се насладите на всеки детайл, докато гледате сцена по сцена.

    Острота и детайлност с Pixel Plus Full HD.

    Острота и детайлност с Pixel Plus Full HD.

    Острота на картината с Pixel Plus. Дефинирани детайли за по-малкия екран. С пълна висока разделителна способност и невероятна вибрация този компактен QLED TV показва как всеки малък детайл е от значение.

    Цветове и контраст с HDR10 и HLG

    Цветове и контраст с HDR10 и HLG

    По-ярки цветове. Ярки тонове. От най-тъмните сцени до най-ярката светлина – яснотата е всичко. Тук високият динамичен обхват впечатлява с по-ясни цветове и контраст.

    Dolby Audio за ясен и чист звук

    Dolby Audio за ясен и чист звук

    Слушайте. Чуйте всеки момент. Това е кристално чист Dolby Audio. От диалога до танца и от моменти от екшън филми до зашеметяващи природни сцени, можете да се насладите на по-ясен звук, докато пътувате.

    Лесно намиране на съдържание с Titan OS

    Лесно намиране на съдържание с Titan OS

    Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.

    Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи

    Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи

    Съвместимостта с Matter Smart Home означава, че можете да управлявате телевизора си чрез приложението Matter Smart Home или да управлявате телевизора си с глас чрез устройства с Alexa или чрез смарт високоговорителите на Google. По този начин гласът ви може да намира филми, предавания, да получава препоръки и много други.

    Екологичен дизайн – европейско дизайнерско мислене

    Екологичен дизайн – европейско дизайнерско мислене

    Устойчивостта се съчетава със стил. Този красиво изработен телевизор е проектиран с мисъл за планетата – от дистанционно управление, изработено от рециклирани пластмаси, до сертифицираната от FSC опаковка и брошури отпечатани на рециклирана хартия. С Еко режимът можете да намалите консумацията на енергия за всички съдържания и настройки с едно докосване.

    Технически данни

    • Ambilight

      Функции на Ambilight
      • Режим за игра
      • Адаптиране към цвета на стената
      • Музика с Ambilight
      • Светлина тип "фоайе"
      • FTI анимация Ambilight
      • Sunrise Alarm
      • AmbiSleep
      Версия на Ambilight
      3-странен

    • Картина/дисплей

      Размер на екрана по диагонал (инчове)
      32  инч
      Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
      80  см
      Дисплей
      Full HD QLED
      Разделителна способност на екрана
      1920 x 1080
      Основна скорост на обновяване
      60  Hz
      Блок за обработка на картината
      Pixel Plus HD
      Подобрение на картината
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Игра
      • Домашно кино
      • Монитор
      • Персонален
      • Супер резолюция
      • Динамичен контраст

    • Входна разделителна способност на дисплея

      Разделителна способност – Скорост на обновяване
      576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50Hz/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz

    • Тунер / Приемане / Предаване

      Цифров телевизор
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Индикатор за силата на сигнала
      Да
      Телетекст
      1000 страници Hypertext
      HEVC поддръжка
      Да

    • Smart TV

      Приложения от Smart TV*
      • Netflix*
      • HBO
      • Приложение NFT*
      • YouTube
      • Amazon Prime Video
      • Disney+
      • TITAN канал
      ОС
      Операционна система TITAN
      Размер на паметта (флаш)*
      8 GB

    • Функции на Smart TV

      Интерактивна телевизия
      HbbTV
      Гласов асистент*
      • Работи с Alexa
      • Работи с Google Home
      Изживяване тип „интелигентен дом“
      • MATTER
      • Control4
      TTS поддръжка
      Да

    • Мултимедийни приложения

      Формати за възпроизвеждане на видеоклипове
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Формати за възпроизвеждане на музика
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Поддържани формати на субтитрите
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Формати за възпроизвеждане на изображения
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Звук

      Аудио
      2,0-канален
      Изходна мощност (RMS)
      12 W
      Конфигурация на високоговорител
      2 x 6 W широколентов високоговорител
      Звукова система
      Базова звукова система
      Основен високоговорител
      Широколентов бас-рефлектор (FR01A)

    • Свързаност

      Брой HDMI връзки
      3
      HDMI функции
      • 1080i, 1080p (поддържа HDCP)
      • Канал за връщане на аудио (HDMI 1)
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Преход на дистанционното управление
      • Управление на системния звук
      • Готовност на системата
      • Изпълнение с едно докосване
      Брой USB портове
      2
      Безжична връзка
      Wi-Fi 802.11n, 2x2, единична лента
      HDCP 2,3
      Да на всички HDMI
      HDMI ARC
      Да, на HDMI1
      EasyLink 2.0
      • Настройка на външни устройства чрез потребителския интерфейс на телевизора
      • HDMI-CEC за Philips TV/SB

    • Поддържани HDMI видео функции

      HDR
      • HDR10
      • HLG

    • Енергиен етикет на ЕС

      Енергиен клас за SDR
      E
      Енергиен клас за HDR
      F
      Режим на готовност в мрежа
      2,0  W
      Използвана технология с панели
      LED LCD

    • Захранване

      Мрежово захранване
      Променлив ток 100 – 240 V, 50/60 Hz
      Мощност на потребление в режим на готовност
      по-малко от 0,5 W
      Функции за пестене на електроенергия
      • Автоматичен таймер за изключване
      • Изключване на образа (за радио)
      • ЕКО режим
      • Светлинен сензор

    • Аксесоари

      Аксесоари в комплекта
      • 2 бр. батерии тип AAA
      • Захранващ кабел
      • Дистанционно управление
      • Настолна стойка
      • Ръководство за бърз старт
      • Листовка с правна информация и информация за безопасност

    • Дизайн

      Цветове на телевизора
      Пластмасова черна ниска рамка
      Дизайн на стойка
      Пластмасов тъмносив саундбар

    • Размери

      Разстояние между 2 стойки
      635  мм
      Може да се монтира на конзола за стена
      100 x 200 мм
      Телевизор без стойка (Ш x В х Д)
      718,4 x 419 x 61,1 мм
      Телевизор със стойка (Ш x В х Д)
      718,4 x 446,5 x 197 мм
      Тегло на телевизора без стойка
      3,38 кг
      Тегло на телевизора със стойка
      3,45 кг

    • Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
    • Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
    • Наличността на приложението Smart TV зависи от модела телевизор и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
    • Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смартустройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
    • EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
    • Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
    • Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
    • Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
    • Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
    • Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
    • Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.

