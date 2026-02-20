Компактен екран. Интелигентен бюджет. Качество на картината и звука, което мисли в мащаб. С Ambilight, който излиза извън рамките на екрана, и цялото Smart TV съдържание, което обичате да гледате във Full HD, се насладете на по-завладяващо зрително изживяване у дома или в движение.
Ако имате право на освобождаване от ДДС за медицински устройства, можете да го заявите за този продукт. Стойността на ДДС ще бъде приспадната от показаната по-горе цена. Вижте пълните подробности във вашата пазарска кошница.
С елегантната си стойка и компактните си размери този смарт телевизор е идеалното решение за по-малко пространство. С внимателно обмисления си дизайн той се слива красиво с всяко пространство.
Има телевизори. Но има и телевизори Ambilight
С вградените светодиодни светлини, които реагират на всяка сцена, Ambilight ви потапя в ореол от цветна светлина. Филми, спортни събития, музикални клипове и игри се разпростират извън рамките на екрана, за да ви въвлекат по-дълбоко в момента. След като веднъж я изпитате, никога няма да искате друг телевизор без тази технология.
FHD подобрение с Quantum Dot цвят
Ярки цветове. Резки детайли. Това е брилянтният цвят на Quantum Dot. С всеки невероятен момент, независимо дали е тъмен или светъл, възпроизведен или предаван поточно, можете да се насладите на всеки детайл, докато гледате сцена по сцена.
Острота и детайлност с Pixel Plus Full HD.
Острота на картината с Pixel Plus. Дефинирани детайли за по-малкия екран. С пълна висока разделителна способност и невероятна вибрация този компактен QLED TV показва как всеки малък детайл е от значение.
Цветове и контраст с HDR10 и HLG
По-ярки цветове. Ярки тонове. От най-тъмните сцени до най-ярката светлина – яснотата е всичко. Тук високият динамичен обхват впечатлява с по-ясни цветове и контраст.
Dolby Audio за ясен и чист звук
Слушайте. Чуйте всеки момент. Това е кристално чист Dolby Audio. От диалога до танца и от моменти от екшън филми до зашеметяващи природни сцени, можете да се насладите на по-ясен звук, докато пътувате.
Лесно намиране на съдържание с Titan OS
Платформата Titan OS на Philips Smart TV предоставя това, което обичате да гледате, и то бързо. От поредици до сериали, от документални филми до драма – всичко, което искате, е на разположение само с едно натискане на бутон. Каквото и да искате да гледате, дръжте всички най-добри приложения за поточно предаване на една ръка разстояние лесно.
Свържете безпроблемно с домашни смарт мрежи
Съвместимостта с Matter Smart Home означава, че можете да управлявате телевизора си чрез приложението Matter Smart Home или да управлявате телевизора си с глас чрез устройства с Alexa или чрез смарт високоговорителите на Google. По този начин гласът ви може да намира филми, предавания, да получава препоръки и много други.
Устойчивостта се съчетава със стил. Този красиво изработен телевизор е проектиран с мисъл за планетата – от дистанционно управление, изработено от рециклирани пластмаси, до сертифицираната от FSC опаковка и брошури отпечатани на рециклирана хартия. С Еко режимът можете да намалите консумацията на енергия за всички съдържания и настройки с едно докосване.
Технически данни
Ambilight
Функции на Ambilight
Режим за игра
Адаптиране към цвета на стената
Музика с Ambilight
Светлина тип "фоайе"
FTI анимация Ambilight
Sunrise Alarm
AmbiSleep
Версия на Ambilight
3-странен
Картина/дисплей
Размер на екрана по диагонал (инчове)
32
инч
Размер на екрана по диагонал (метрична с-ма)
80
см
Дисплей
Full HD QLED
Разделителна способност на екрана
1920 x 1080
Основна скорост на обновяване
60
Hz
Блок за обработка на картината
Pixel Plus HD
Подобрение на картината
Crystal Clear
ECO
Игра
Домашно кино
Монитор
Персонален
Супер резолюция
Динамичен контраст
Входна разделителна способност на дисплея
Разделителна способност – Скорост на обновяване
576p – 50 Hz, 640 x 480 – 60 Hz, 720p – 50Hz/60 Hz, 1366 x 768 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz
Само определени части или компоненти на този телевизор съдържат олово, когато няма технически алтернативи съгласно съществуващите клаузи за освобождаване на Директивата RoHS (Директива на Европейската общност за ограничение на използването на вредни вещества).
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уебсайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
Наличността на приложението Smart TV зависи от модела телевизор и държавата. За повече информация посетете: www.philips.com/smarttv.
Приложението Philips TV Remote и свързаните с него функции зависят от модела телевизор, оператора и държавата, както и от модела смартустройство и неговата операционна система. За повече информация посетете: www.philips.com/TVRemoteapp.
EPG и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от държавата и оператора.
Изисква се абонамент за Netflix. Обект на условия на https://www.netflix.com
Amazon Prime е налично за избрани езици и държави.
Amazon, Alexa и всички свързани лога са търговски марки на Amazon.com, Inc. или нейните филиали. Amazon Alexa се предлага на избрани езици и държави.
Бутон отгоре за мултимедийни услуги на дистанционното управление е различен за всяка държава. Моля, вижте действителния продукт в кутията.
Google Assistant е достъпен на различни езици и държави според типа на продукта.
Обхватът на услугите за гласово управление се различават в зависимост от държавата и езика. За най-нова информация, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.