Прекратен продукт
32PFH4100/88
Full HD тънък LED телевизор
Правилният телевизор за днес и утре: финият Full HD LED телевизор Philips серия 4100 с Digital Crystal Clear. Наслаждавайте се на реалистични изображения, ясен звук и всички функции, които ви трябват – като удобни допълнителни USB и HDMI портове – за да се радвате на телевизията вкъщи.
80 см (32")
Full HD светодиоден телевизор
DVB-T/C
Perfect Motion Rate комбинира технологията за дисплеи от Philips и усъвършенствани техники на видеообработка за подобряване качеството на всеки кадър. Независимо дали обичате игрите, скоростните спортни събития или екшън филмите, ще се наслаждавате на съвършена рязкост и плавно движещи се картини.
За естествени картини от всеки източник Philips създаде Digital Crystal Clear. Защото, независимо дали се радвате на любимия си сериал, гледате новините или видео с приятели, ще се наслаждавате на всичко с оптимален контраст, цвят и рязкост.
Телевизор с модерни, изискани линии заслужава стойка, която го разграничава от останалите. Ето защо дизайнерите от Philips създадоха тази уникална, отворена стойка, за да се интегрира красиво с вашия декор.
3.6
от 5
48
Отзиви
DGRov
01/06/2017
България
Продукт с много добра функционалност и отлично съотношение цена - качество
Препоръчвам този модел телевизор. Съотношението цена - качество е без конкуренция. Лесен за ползване, добър за персонализация, с ясна и чиста картина.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Full HD тънък LED телевизор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Full HD тънък LED телевизор
Dorota, Anna
17/07/2023
Polska
crystalicznie czysty obraz
konkretnie to bo jest dobry i dobrze się ogląda bo telewizje oglądamy
Предимства
crystalicznie czysty obraz i dźwięk
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2021-07-17
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2021-07-17
DOR 62
09/12/2022
Polska
dobry telewizor
oglądam telewizje od 15 lat nic się nie dzieje super się ogląda
Предимства
same zalety posiada tylko że nie jest smart ale to nie przeszkadza
Недостатъци
aktualizacje by się przydały
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2020-12-09
Този отзив е направен за 4000 series 40PFH4100 Smukły telewizor LED Full HD
Дата на използване 2020-12-09
Въз основа на резултатите от пробната програма Ambilight в Швеция, Дания, Финландия, Норвегия, Обединеното кралство, Германия, Австрия и Франция в периода от 24 февруари 2023 г. до 28 февруари 2025 г. През този период 99,91% от участниците са избрали да запазят своя Ambilight TV, въпреки възможността да го върнат срещу пълно възстановяване на сумата, без да е необходимо да посочват причина.
ЕСП и действителният обхват на програмите (до 8 дни) зависи от страната и оператора.
Годишна консумация на енергия в kWh въз основа на консумацията на телевизора при работа 4 часа на ден, 365 дни. Действителната консумация на енергия зависи от това как се използва телевизорът.
Телевизорът поддържа приемане на DVB за предавания със свободен ефирен достъп. Възможно е определени DVB оператори да не се поддържат. Актуализиран списък може да бъде намерен в раздела с често задавани въпроси на уеб сайта за поддръжка на Philips. За някои оператори се изисква модул за условен достъп и абонамент. Обърнете се към вашия оператор за повече информация.
(Philips) съвместим само с конкретен плейър Philips.