Прекратен продукт
241P4QPYKES/00
P Line
24" (61 см)
Full HD дисплей
PowerSensor е вграден "сензор за хора", който предава и приема безвредни инфрачервени сигнали, за да определи дали има потребител, и автоматично намалява яркостта, когато потребителят стане от бюрото, което намалява разходите за електроенергия до 80 процента и удължава живота на монитора
Светодиодният AMVA дисплей Philips използва авангардната технология MVA (Multi-domain Vertical Alignment), която ви дава свръхвисок статичен контраст за още по-живи и ярки изображения. Той се справя с лекота със стандартните офис приложения, затова е особено подходящ за снимки, сърфиране в интернет, филми, игри и сериозни графични приложения. Неговата оптимизирана технология за управление на пикселите ви дава свръхширок ъгъл на гледане – 178/178 градуса, в резултатът от което имате контрастни образи дори в режим на завъртане на 90 градуса
Вградените уеб камера и микрофон ви позволяват да виждате и да общувате с колеги и клиенти. Това просто решение позволява да работите и споделяте с другите, като ви спестява ценно време и разходи за пътуване.
5.0
от 5
2
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Wolf666
18/06/2020
България
Добър контраст, реалистични цветове, много функции
Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.
Предимства
Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана
Недостатъци
Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
sagrokke
20/05/2019
Slovensko
Odporúčam tento monitor
Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Стойност на време за отговор, равняваща се на SmartResponse