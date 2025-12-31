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Прекратен продукт

BrillianceLCD монитор с ерг. основа, USB, аудио

240B1CB/00

Големият ергономичен бизнес дисплей повишава продуктивността

С характеристики като SmartImage, стерео аудио с предни високоговорители, USB порт и ергономична основа, енергийно ефективният бизнес дисплей 240B1 подобрява вашата продуктивност

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Големият ергономичен бизнес дисплей повишава продуктивността

  • 61 см (24") ширина B-line

  • Формат 16:10

SmartImage: Оптимизиран лесен за използване дисплей

SmartImage е изключителна върхова технология на Philips, която анализира показваното на екрана и ви дава оптимизирани показатели на дисплея. Този лесен за използване интерфейс ви позволява да избирате различни режими, каквито са "Офис", "Изображение", "Развлечения", "Икономия" и др., съответно на използваното приложение. На основата на този избор SmartImage динамично оптимизира контраста, наситеността на цветовете и рязкостта на изображения и видео за постигане на най-добри показатели на дисплея. Режимът "Икономия" ви предлага големи икономии на енергия. И всичко това в реално време, с натискане само на един бутон!

Регулиране на наклона и завъртането за идеален ъгъл на гледане

Наклонът и завъртането на екрана са възможни благодарение на вграден в опората механизъм, който позволява на монитора да се завърта и накланя назад или напред.

Energy Star за енергийна ефективност и ниско потребление на мощност

Energy Star е спонсорирана от EPA в САЩ програма за енергийна ефективност, възприета и в много други държави. Сертифицирането по Energy Star гарантира, че купувате продукт, отговарящ на най-актуалните стандарти за енергийна ефективност и действащ с максимална енергийна ефективност на всички равнища. Новите монитори на Philips са сертифицирани по спецификацията Energy Star 5.0 и отговарят на стандарта или го надхвърлят. Например, в режим на неактивност Energy Star 5.0 изисква под 1 ват потребявана мощност, а мониторите на Philips потребяват под 0,5 вата. Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.energystar.gov

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