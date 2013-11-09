Прекратен продукт
221TE4LB/00
Motivo
21,5" (54,6 см)
Full HD дисплей
Белите светодиоди са полупроводникови устройства, които достигат по-бързо цялостна и постоянна яркост и така спестяват време при първоначално включване. Светодиодите не съдържат живак, което позволява екологично съобразно рециклиране и изхвърляне. Светодиодите позволяват по-добро управление на затъмняването на подсветката на LCD екрана, което дава изключително високо съотношение на контраста, както и превъзходно възпроизвеждане на цветовете, благодарение на постоянната яркост на целия екран.
В монитора е вграден тунер за цифрова телевизия, за приемане и визуализиране на висококачествен телевизионен сигнал от различни източници.
Екранът с истинска HD (висока резолюция) предлага широкоекранна разделителна способност 1920 x 1080p. Това е най-високата разделителна способност на излъчена HD картина за възможно най-високото качество. Той е напълно пригоден за бъдещето, тъй като поддържа сигнали 1080p от всякакви източници, вкл. най-новите игрови конзоли с Blu-ray и HD устройства. Обработката на сигнала е значително обновена, за да поддържа сигнали с по-високо качество и разделителна способност. Резултатът е картина с прогресивно сканиране без всякакво трептене, с оптимална яркост и превъзходни цветове.
3.5
от 5
6
Отзиви
MARGATITA
09/11/2013
Polska
bardzo dobry TV
SRODKOWYM PRZYCISKIEM POKAZUJE W CZYTELNY SPOSOB NUMERY I NAZWY PROGRAMOW CO UMOZLIWIA SZYBKIE PRZEJSCIE Z JEDNEGO PROGRAMU NA DRUGI PODCZAS OGLADANIA. LATWOSC USTAWIANIA PROGRAMOW.JESTEM Z NIEGO ZADOWOLONA.
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Този отзив е направен за 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
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Този отзив е направен за 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Jan40
07/11/2013
Polska
Produkt spełnił całkowicie moje oczekiwania
doskonały obraz i dźwięk zarówno przy funkcji monitora jak i jako tuner TV
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 221TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
RANDY1984
03/09/2012
Polska
nic dodać nic ująć
Nic dodać nic ująć.Po prostu najlepszy sprzęt jaki kiedykolwiek posiadałem
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 231TE4LB Monitor LCD, podświetlenie LED