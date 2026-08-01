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Прекратен продукт

X-tremeUltinon LEDсветлинна крушка за мъгла за автомобил

12834UNIX2

По-ярки. По-бели. По-силни.
Фаровете за мъгла Philips X-tremeUltinon включват първокласен светодиод LUXEON с 6000 Келвина. Нашата патентована технология SafeBeam прожектира 200% по-ярка светлина точно където ви трябва. Проектирани за трайна употреба с модерния дизайн AirFlux.
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Ярки бели светодиодни фарове за мъгла с изтънчен вид

По-ярки. По-бели. По-силни.

  • LED-FOG [~H8/H11/H16]

  • 6000K

  • + 200% по-ярка светлина

  • Усъвършенствана автомобилна система

6000 Келвина цветна температура за чисто бяла светлина

С цветова температура до 6000 Келвина фаровете за мъгла X-tremeUltinon на Philips, базирани на автомобилния клас LUXEON технология, произвеждат ярък бял лъч, наподобяващ дневна светлина. С по-ясна видимост ще можете по-добре да разпознавате препятствия и да изберете перфектната линия на шофиране. А тъй като не е необходимо да се напрягате, за да видите терена отпред, ярките светлини правят нощното каране по-комфортно и вълнуващо.

Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Точно както нашите очи са прозорци към душите ни, вашите фарове говорят много за вашия автомобил. Ако искате да надстроите вашия стил, без да е необходимо да купувате нова кола, надстройването на вашите фарове е един от най-интелигентните начини за изразходване на вашите пари. С вашата кола вие изразявате себе си, така че подчертайте вашия стил с фарове за мъгла Philips. Вместо жълти получавате ясни, бели и модерни светлини. За този модерен външен вид интелигентните шофьори избират превъзходния стил на светодиодните фарове Philips.

Мощна ярка светлина, насочена точно където ви е нужно

Мощна ярка светлина, насочена точно където ви е нужно

Най-добрите фарове за автомобили не са просто тези, които произвеждат най-силната светлина. Създаването на все-по ярки светодиодни крушки за автомобили е по-лесната задача. Важно е какво правите с тази допълнителна светлина. Неконтролираната ярка светлина не е идеална за шофиране и може да създаде опасно отражение. Оборудвани с технологията SafeBeam, светодиодите фарове Philips концентрират светлината където ви е нужна. Тази равномерна и ярка схема на лъча е проектирана според регламентите за пътна безопасност за халогенни фарове. С по-прецизен контрол на светлината имате по-голяма видимост, което прави вашето шофиране през нощта по-добро и по-безопасно.

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