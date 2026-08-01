Мощна ярка светлина, насочена точно където ви е нужно

Най-добрите фарове за автомобили не са просто тези, които произвеждат най-силната светлина. Създаването на все-по ярки светодиодни крушки за автомобили е по-лесната задача. Важно е какво правите с тази допълнителна светлина. Неконтролираната ярка светлина не е идеална за шофиране и може да създаде опасно отражение. Оборудвани с технологията SafeBeam, светодиодите фарове Philips концентрират светлината където ви е нужна. Тази равномерна и ярка схема на лъча е проектирана според регламентите за пътна безопасност за халогенни фарове. С по-прецизен контрол на светлината имате по-голяма видимост, което прави вашето шофиране през нощта по-добро и по-безопасно.