Прекратен продукт
Тип крушка: H4
Опаковка: 2
12 V, 60/55 W
Когато шофирате нощем, вие се нуждаете от най-добрата видимост. Колкото по-надалеч виждате добре, толкова по-бързо можете да реагирате на всичко, което се изпречи на пътя. Фаровете Philips RacingVision повишават вашата видимост с до 150% повече яркост. Ще разпознавате пречките на пътя по-рано, отколкото с по-слабите халогенни крушки. Така ще се наслаждавате на по-безопасно и по-приятно пътуване.
С по-добри и по-ярки светлини можете да се представяте по-добре на пътя. С оптимизираната си и с висока прецизност спирална геометрия, газ под високо налягане от до 13 бара, хромирано покритие с висока прецизност и висококачествено стъкло UV-Quartz, фаровете Philips RacingVision задават нов стандарт в автомобилните светлини. Разработени за производителност и видимост, тези фарове позволяват по-спокойно, контролирано и забавно шофиране.
Спортните шофьори очакват повече от своите автомобили. Давайки до 150% повече яркост на пътя, Philips RacingVision са хомологирани, за да ви дават забавни усещания извън пътя и на него.
5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Farusbdw
23/03/2018
Polska
Niesamowite
Nie wierzyłem w te żarówki ale w długich świecą naprawdę niesamowicie! Jest bardzo jasno i zasięg może nie zwiększył się o 150% ale wyraźnie i odczuwalnie się poprawił. Następne będą takie same!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за RacingVision 12342RVS2 żarówka samochodowa