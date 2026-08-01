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Прекратен продукт

ColorVisionЖълта крушка за преден фар на автомобил

12342CVPYS2

Нов стил със светлина
ColorVision добавя нотка цвят към оптиката на автомобила ви в синьо, зелено, жълто или лилаво. Тези иновативни цветни лампи за автомобил са одобрени за пътната мрежа, така че можете да персонализирате пътуването си, като все така излъчвате безопасна бяла светлина.
Виж всички предимства

Добавете нотка цвят

Нов стил със светлина

  • Тип крушка: H4

  • Опаковка от: 2

  • 12 V, 60/55 W

Налични като най-разпространените видове автомобилни лампи: H4 и H7

Налични като най-разпространените видове автомобилни лампи: H4 и H7

За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive

Оцветете фаровете си в синьо, зелено, жълто или лилаво

Оцветете фаровете си в синьо, зелено, жълто или лилаво

Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.

Цветни лампи за автомобили, които са одобрени за пътната мрежа

Цветни лампи за автомобили, които са одобрени за пътната мрежа

Лампите ColorVision са в съответствие с всички разпоредби ECE и се снабдяват със сертификационна карта, доказваща, че са одобрени за пътната мрежа. Винаги я дръжте в себе си в колата.

Технически данни

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Отзиви

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