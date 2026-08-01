Нов стил със светлина

ColorVision добавя нотка цвят към оптиката на автомобила ви в синьо, зелено, жълто или лилаво. Тези иновативни цветни лампи за автомобил са одобрени за пътната мрежа, така че можете да персонализирате пътуването си, като все така излъчвате безопасна бяла светлина.