Прекратен продукт
12342CVPYS2
Тип крушка: H4
Опаковка от: 2
12 V, 60/55 W
За да разберете коя лампа Philips ColorVision е подходяща за автомобила ви, отидете на www.philips.com/automotive
Philips ColorVision позволява добавянето на персонализирана нотка цвят на оптиката на автомобила ви. Изберете между син, зелен, жълт или лилав и направете пътуването си по свой вкус.
Лампите ColorVision са в съответствие с всички разпоредби ECE и се снабдяват със сертификационна карта, доказваща, че са одобрени за пътната мрежа. Винаги я дръжте в себе си в колата.
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