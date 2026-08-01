Прекратен продукт
11498ULRX2
LED-S25 [~P21W]
Брой лампи: 2
12 V, интензивно червено
Стоп, задна светлина за мъгла
Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.
Сигнализирането на желаната посока на автомобила ви е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници на пътя трябва да знаят какво правите. Ярките сигнализиращи светлини гарантират, че ще бъдете забелязани, с цел по-висока безопасност. Без значение дали сте включили на заден ход, позиционирате се или спирате, сигнализиращите светлини Philips Ultinon LED предоставят необходимата за вас ефективност и дават на другите шофьори допълнително време, за да реагират на вашите движения.
Рефлекторните лампи се нуждаят от време, за да светнат и достигнат своята пълна ефективност. За разлика от тях светодиодните светлини се включват „незабавно“. Разликата се измерва в части от секундата. При рязкото спиране частите от секундата са от значение. Например при 100 км/ч само четири десети от секундата разлика във времето за реакция би се равнявало на допълнителни 11 метра за време на реакция – това е около 2,5 дължини на автомобили за допълнително време за мислене. Със светодиодните стоп светлини Philips шофьорът отзад ще узнае незабавно, щом решите да спрете.
Отзиви
Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.
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