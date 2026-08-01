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  • Ярки сигнали. Стилно шофиране.
  • Ярки сигнали. Стилно шофиране.
  • Ярки сигнали. Стилно шофиране.
  • Ярки сигнали. Стилно шофиране.

Прекратен продукт

Ultinon LEDсигнализираща крушка за автомобил

11498ULRX2

Ярки сигнали. Стилно шофиране.
За стилно шофиране се възползвайте от светлините за сигнализиране с наситени цветове. Светлините на стоповете Philips Ultinon LED [˜P21W] са ярки, наситено червени и изглеждат добре, за да можете да сигнализирате безопасно и със стил.
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Надеждно светодиодно качество

Ярки сигнали. Стилно шофиране.

  • LED-S25 [~P21W]

  • Брой лампи: 2

  • 12 V, интензивно червено

  • Стоп, задна светлина за мъгла

Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

Въпреки че основната цел на външното осветление е да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма причина и да не изглеждате добре в същото време. Ако търсите да надградите стила си без купуване на по-нова кола, заместването на вашите външни светлини с LED е разумен начин да похарчите пари. Надградете своите външни светлини с по-интензивни червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели светлини за позициониране и задна скорост. Вашата кола изразява кои сте, така че направете стилно впечатление със светодиодните външни светлини от Philips.

Ярки сигнали за подобрена видимост

Сигнализирането на желаната посока на автомобила ви е от основно значение за вашата безопасност. За да избегнете сблъсъци, другите участници на пътя трябва да знаят какво правите. Ярките сигнализиращи светлини гарантират, че ще бъдете забелязани, с цел по-висока безопасност. Без значение дали сте включили на заден ход, позиционирате се или спирате, сигнализиращите светлини Philips Ultinon LED предоставят необходимата за вас ефективност и дават на другите шофьори допълнително време, за да реагират на вашите движения.

Незабавно включващите се светлини спомагат за по-безопасно рязко спиране

Рефлекторните лампи се нуждаят от време, за да светнат и достигнат своята пълна ефективност. За разлика от тях светодиодните светлини се включват „незабавно“. Разликата се измерва в части от секундата. При рязкото спиране частите от секундата са от значение. Например при 100 км/ч само четири десети от секундата разлика във времето за реакция би се равнявало на допълнителни 11 метра за време на реакция – това е около 2,5 дължини на автомобили за допълнително време за мислене. Със светодиодните стоп светлини Philips шофьорът отзад ще узнае незабавно, щом решите да спрете.

Технически данни

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Отзиви

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      Откази от отговорност

      1. Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че светодиодните светлини отговарят на приложимите законови изисквания.

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