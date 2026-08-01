Незабавно включващите се светлини спомагат за по-безопасно рязко спиране

Рефлекторните лампи се нуждаят от време, за да светнат и достигнат своята пълна ефективност. За разлика от тях светодиодните светлини се включват „незабавно“. Разликата се измерва в части от секундата. При рязкото спиране частите от секундата са от значение. Например при 100 км/ч само четири десети от секундата разлика във времето за реакция би се равнявало на допълнителни 11 метра за време на реакция – това е около 2,5 дължини на автомобили за допълнително време за мислене. Със светодиодните стоп светлини Philips шофьорът отзад ще узнае незабавно, щом решите да спрете.